غريفيث يتوقع أن يطلب المغرب مساعدة من الأمم المتحدة “اليوم أو غدا”

جنيف: قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الجمعة، إنه يتوقع أن يطلب المغرب مساعدة من الأمم المتحدة “اليوم أو غدا” لمساندة الناجين من الزلزال القوي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وصرح غريفيث، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، خلال مؤتمر صحافي “نتوقع ونأمل استنادا إلى محادثاتنا مع السلطات المغربية أن يرسل طلب المساعدة اليوم أو غدا .. أعني بذلك قريبا جدا”.

وأكد أنه بعد الحصول على الضوء الأخضر من المغرب، سيكون بإمكان الأمم المتحدة المشاركة في مرحلة مساعدة الناجين.

بلغ عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب مراكش ليل الثامن إلى التاسع من أيلول/سبتمبر 2946 قتيلا و5674 جريحا، وفق آخر حصيلة رسمية صدرت مساء الأربعاء.

وقال غريفيث “إنني واثق من أن هذه الأرقام أدنى من العدد الفعلي، لكن السلطات وضعتها بتأنّ”.

ولم ينتقد غريفيث عدم طلب المغرب فورا مساعدة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن “الأيام الأولى بعد كارثة مفاجئة تشهد على الدوام فوضى نسبية”.

وقال إن المرحلة الأولى “تركز على البحث عن الناجين وعن الذين لم ينجوا” في حين إن “المرحلة التالية تقضي بتقديم المساعدة للناجين وتوفير ملاجئ وطعام ومعدات طبية”.

وتابع “آمل في المغرب أن ننتقل من مرحلة إلى أخرى”.

(أ ف ب)