غريفيث يشدد على “فرصة شديدة الأهمية” مع بدء محادثات السلام اليمنية في السويد

ريمبو: بدأت في السويد الخميس، محادثات برعاية الأمم المتحدة بين وفدين من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين، اعتبرها مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث “فرصة شديدة الأهمية”.

وقال غريفيث عند افتتاح المحادثات “في الأيام المقبلة، ستكون أمامنا فرصة شديدة الأهمية لإعطاء زخم لعملية السلام”.

وأكد المبعوث الأممي أن “هناك طريقة لحل النزاع”، موضحا أن المجتمع الدولي “موحد” في دعمه لإيجاد تسوية للصراع اليمني.

وأضاف: “سيتم القيام بذلك حال توفر تصميم على تحقيقه”.

وذكر مصدر في الأمم المتحدة أن المحادثات ستستمر أسبوعا.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد. (أ ف ب)