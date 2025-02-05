غرينلاند تستعد لانتخابات برلمانية مبكرة وسط اهتمام متزايد من الولايات المتحدة

غرينلاند: تستعد غرينلاند، التي لفتت الأنظار مؤخرا بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال سعي الولايات المتحدة للسيطرة عليها، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 11 مارس/ آذار.

وصوّت أعضاء البرلمان في العاصمة نوك يوم الثلاثاء لصالح مقترح رئيس الوزراء موته بي إيجيده لتقديم موعد الانتخابات إلى 11 مارس/آذار، بدلا من الموعد المحدد مسبقا في أوائل أبريل/ نيسان.

وفي منشور له على فيسبوك، شدد إيجيده على خطورة الوضع، قائلا: “نحن نعيش في فترة خطيرة، لم يسبق أن مررنا بمثلها في بلادنا”.

ورغم أن القوانين الانتخابية في غرينلاند تفرض عادة فترة لا تقل عن ستة أسابيع بين الإعلان عن الانتخابات وإجرائها، أكد إيجيده أن الظروف الحالية تستدعي تبكير موعد الاقتراع.

وكان من المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان في نوك في موعد أقصاه 6 أبريل/ نيسان، وذلك مع مرور أربع سنوات على آخر انتخابات.

