غزاويون يروون لـ «القدس العربي» يوميات الموت

غزة: «القدس العربي»: الزمن تحت القصف يختلف، ومعنى الحياة الآمنة يكون لها مرادف مختلف، والأسرة تتنقل بين الطرقات نحو جنوب قطاع غزة ظنا بأن هنا مازال بعض من رصيد الأمان، هكذا تحكي السيدة الفلسطينية، أحلام العطاطرة التي كانت تسكن في منطقة غزة. وقالت: «بعدما أصبح القصف على بيت حانون وبيت لاهيا والعطاطرة، قررنا أن نأخذها من قصيرها، ونبدأ في البحث عن مكان بديل لنا لنتجه جنوبًا إلآ أقاربنا. ونظن بذلك أننا غادرنا منطقة الخطر أنا وبناتي وأحفادي وزوج بنتي.

وتكمل السيدة الأربعينية لـ «القدس العربي»: «لكن، لأن الموت دق لحظة ما أن لامست عقارب الساعة الحادية عشرة والنصف وخمس دقائق ليلًا بالضبط، فقد تغير كل شيء. قصف بالصواريخ أحال كل شيء إلى دمار، وسقطت أسرتي ما بين ابنة مكسورة الفك في مستشفى الناصر، وابن ابنتي يخضع للعناية المكثفة في المستشفي الأوروبي، وهو يعاني من نزف في الدماغ».

قاطعتها سيدة أخرى كانت تجلس بجوارها «أحمدي ربك يا حجة بيت جيرانا من عائلة الجزار تحولوا إلى أشلاء في لحظات».

وتتابع «حسبي الله ونعم الوكيل على إسرائيل وكل من عاونها كيف تقصف بيوتنا فوق رؤوسنا، ونحن نيام؟ هل الأقصى فقط قضية فلسطينية أم لكل المسلمين؟ فماذا ينتظرون؟

وفي مكان ليس ببعيد ضمن أروقة مجمع ناصر الطبي التي يفترش مرضاها وجرحاها الأرض التي بلغ فيها معدل الاستيعاب مئة وخمسين بالمئة، عن المعتاد تجلس سيدة تعاني من إصابة في إحدى ساقيها.

لقد كانت تظن أنها عند انتقالها لبيت بنتها ستصبح في أمان لكنها أصيبت ومازال الدم يجري من ساقها وهي تتساءل ماذا تفعل؟ ولماذا يقصف الإسرائيليون المدنيين العزل؟

لكن (أم خالد) تسرد قصتها وهي يعتريها غضب الفقد وحسرة الخذلان فهي تقول: «ساكتين! لأمتى؟ مضلش في أطفال. سبعة من ضهري راحوا، إيش فيه أكتر من هيك؟ «.

وتتابع قصتها بعد أن شعرت بمرارة التخلي وبطء رد الفعل العربي أمام مشاهد القتل بالجملة، منتقدة المجتمع الدولي الذي بات فقط يبحث عن مصالحة على جثة القضية الفلسطينية: «رسالتي للعالم حسبي الله ونعم الوكيل، اللي قاعدين ع الكراسي وشبعانين مش حاسين بالدمار، والأطفال، إبن بنتي وإبن ابني وأولاد سلفي كلهم راحو، بس حسبي الله ونعم الوكيل».

تلك المرارة تتناقلها ألسنة كل من في المكان الذي يعج بمئات القصص التي تختلف في طريقة الاستشهاد أو الإصابة لكنها نفس النتيجة.

المواطن محمد أبو ضهير واحد من هؤلاء يسرد حكايته لـ «القدس العربي» «الساعة أربعة الصبح أنا أخذت علاجي، وقعدت أستنى الأذان أصلي، شفت ولادى وبناتي نايمين، الدار مليانة نازحين، ما شفتش إلا الدمار نازل علينا وعلى أولادي، صحيت أصرخ، كلهم اللي يطلع واللي ينزل، بس حسبي الله نعم الوكيل، مشفتش اشي بعد هيك».