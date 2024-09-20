غزة: أزمة حادة في الدواء والطعام… والنازحون يترقبون شتاء آخر بلا مأوى

غزة ـ «القدس العربي»: تزداد الأوضاع على كافة الصعد صعوبة يوما بعد يوم في قطاع غزة مع استمرار الحرب الدامية، وعمليات القصف الإسرائيلية الممنهجة التي إلى جانب إحداثها عمليات قتل كبيرة، تؤدي إلى تدمير كبير في المباني والبنى التحتية، في الوقت الذي يحول فيه الحصار المشدد دون وصول الامدادات الطبية والغذائية الى السكان الذين يعانون من المرض والجوع.

أزمة دواء حادة

وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن أزمة نقص الإمدادات الطبية تشهد تصاعدا، رغم حاجة الناس للعلاج، كاشفا عن أرقام مخيفة للمرضى في أوساط السكان والنازحين في قطاع غزة، والذين يعانون من ويلات الحرب، حيث أكد أن فرق الطوارئ الطبية الموجودة في المستشفيات في جميع أنحاء قطاع غزة قدمت أكثر من 1.4 مليون استشارة طبية حتى الآن عام 2024.

وبسبب الحرب التي دخلت شهرها الـ 12 على التوالي، توقفت غالبية المشافي والمراكز الطبية عن العمل، إما بسبب قصفها أو تدمير مبانيها وأجهزتها الطبية، حيث تذكر الإحصائيات الرسمية أن 34 في القطاع جرى إخراجها عن الخدمة بسبب الحرب، فيما تعمل المشافي والمراكز الطبية المتبقية بطاقة قليلة جدا، وبإمكانيات بسيطة بسبب الحرب، وتتحمل بمفردها سد العجز بسبب التوقف الكبير لتلك المشافي والمراكز، حيث تضطر لوضع المرضى والمصابين في الممرات وردهات المشافي.

وأوضح مكتب «أوتشا» أنه لا يزال يوجد في قطاع غزة 15 فريقا طبيا طارئا، لدعم العاملين الصحيين المحليين، بما في ذلك ثلاثة في شمال غزة، لكنه قال «ومع ذلك، بسبب العقبات التي تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن تراكم الإمدادات والمعدات الصحية التي تنتظر الدخول يستمر في النمو».

ونقل موقع الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، قوله «إن المرافق الصحية داخل قطاع غزة تواجه نقصا حادا في الإمدادات بشكل متزايد» مشيرا إلى أن مرافق الرعاية الصحية العامة في جنوب غزة «تبلغ عن نقص يزيد عن 70 ٪ في المواد الطبية الحرجة».

والجدير ذكره أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، بتدمير المشافي والمراكز الطبية، وتمنع عنها الدواء، حيث تواصل بموجب الحصار وإغلاق معبر رفح منع المرضى والمصابين الذين يعانون من أمراض وإصابات خطيرة في السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

وبسبب هذا تزداد قائمة المرضى المصابين بأمراض خطيرة والجرحى الذين ينتظرون الإجلاء الطبي من القطاع في التزايد بشكل يومي.

الأوضاع الإنسانية تدخل مربع الخطر الكبير وتزايد معدلات الجوع والمرض

ووفق أرقام الأمم المتحدة، فإنه حتى 12 أيلول/سبتمبر، تمكن من بين أكثر من 14000 مريض تم طلب الإجلاء الطبي لهم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما يزيد قليلا عن 5000 شخص أو 35 ٪ فقط، من الإجلاء بنجاح خارج قطاع غزة، فيما لم يسمح سوى لـ 219 مريضا بمغادرة غزة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ إغلاق معبر رفح في أيار/مايو 2024.

نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تيد شيبان، تطرق إلى موضوع آخر يعاني منه سكان القطاع، بسبب الحرب المستمرة، وهو معاناة الأطفال، وشدد في الوقت ذاته على الحاجة إلى وقف إطلاق النار، لوضع حد لـ «قتل وتشويه الأطفال» وتمكين إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن هذا المسؤول الذي زار غزة مؤخرا، تأكيده أنه من خلال السلام فقط يمكن تحقيق الاستقرار، لافتا إلى أنه خلال اجتماعه بالسلطات الإسرائيلية، طالب بزيادة إمكانية الوصول للإمدادات الإنسانية والتجارية، ودعا إلى حماية الأطفال وتحسين تدابير الأمن وإجراءات التشغيل بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني وتسهيل حركة الأطفال المنفصلين عن ذويهم.

وتحدث عن زيارته الى مناطق شمال قطاع غزة، التي تعاني من حصار مشدد بشكل كبير، حيث زار هناك مستشفى كمال عدوان، وقال إن شدة الأزمة الإنسانية كانت «واضحة بشكل صارخ».

وقال إنه رأى في وحدة العناية المركزة للأطفال في المستشفى، وهي الوحدة الوحيدة المتبقية في المنطقة، طفلة مصابة بجروح خطيرة وكانت والدتها الناجية الوحيدة من إحدى الغارات.

كما التقى بالطفلة فرح البالغة من العمر سبعة أشهر، والتي تعاني من سوء التغذية الحاد والتهابات الجهاز التنفسي، إلى جانب العديد من الآخرين الذين يكافحون سرطان الدم وغيره من الحالات الصحية الخطيرة.

وقال معقبا على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة إن الوضع ساء بشكل كبير، حيث ارتفع عدد النازحين من 1.7 مليون إلى 1.9 مليون. وتعرضت المناطق التي كانت تعتبر آمنة في السابق للقصف، ولم يبق فيها ملجأ آمن.

وتطرق إلى الأمراض التي تصيب سكان غزة، جراء تراكم النفايات غير المعالجة والظروف غير الصحية، وقال إن ذلك أدى إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، وخاصة مع لجوء الأسر إلى الحفر في القمامة بحثا عن مواد الطهي.

وأكد المسؤول الأممي في الوقت ذاته انخفاض تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، حيث انخفضت عمليات دخول الشاحنات من 100 شاحنة يوميا في آب/أغسطس إلى 15 شاحنة فقط في أيلول/سبتمبر، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ونقص التنوع في الوجبات الغذائية، وشدد على الحاجة إلى تنسيق أقوى فيما يتعلق بالعمليات الإنسانية وأهمية الحفاظ على الإمدادات الطبية المنتظمة ومنتجات النظافة لتخفيف المعاناة في المجتمعات المتضررة في غزة.

أزمة القوافل

وقال «زيارتي إلى شمال القطاع كانت مفيدة ليس فقط لرؤية المستوى الهائل من الدمار والمعاناة بأم عيني، ولكن أيضا لرؤية الكيفية التي يعمل بها فريقنا عندما يتجهون شمالا».

وأضاف وهو يشرح معاناة الطواقم الدولية وهي تتنقل عبر الحواجز الإسرائيلية الفاصلة شمال القطاع عن جنوبه، وتلك التي تقيمها قوات الاحتلال على شمال القطاع، وفي مناطق التوغل العسكري «غادرنا بيت الضيافة الخاص بنا في الساعة 10:00 صباحا، ووصلنا إلى نقطة التفتيش (الإسرائيلية) عند الساعة 10:30، ثم استغرق الأمر خمس ساعات للعبور عبر نقطة التفتيش في وادي غزة بين الجنوب والشمال».

وأضاف «هذا لم يترك لنا سوى ساعات محدودة للغاية للقيام بعملنا على الأرض».

والجدير ذكره أن الأمم المتحدة اشتكت من عدم أخذ موافقات كافية على طلباتها التي تقدم للسلطات الإسرائيلية لنقل المساعدات لسكان غزة.

وقالت إنه تم تسيير 37 مهمة إنسانية خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي، من بين 94 تم التخطيط لها، وذكرت أنه في جنوب غزة، لم يتم تسهيل سوى 50٪ من 243 مهمة إنسانية منسقة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يوما، وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة، أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات في مناطق القتال.

وكان «أوتشا» أعلن أن فريقا تابعا له تمكن الثلاثاء الماضي من الوصول إلى شمال غزة لأول مرة، منذ أربعة أسابيع، وقد حذر من أن الوصول إلى الشمال يظل محدودا للغاية بالنسبة لعمال الإغاثة من الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى.

أوضح أنه كان يقود بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى مدينة غزة، مضيفا أن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى الشمال إلا بعد أن أُجبر على الانتظار لأكثر من خمس ساعات قبل نقطة التفتيش الإسرائيلية على الطريق الساحلي وعندها.

وأكد أيضا على أن عدم تسهيل البعثات الإنسانية يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والمياه والمأوى والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، مشيرا إلى أن الناس في غزة «يحتاجون إلى المزيد من الإمدادات، بما في ذلك المواد الأساسية مثل الصابون، لدخول القطاع».

وقال إنه يتعين أيضا أن تصل هذه السلع والخدمات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة، حيثما دعت الحاجة إليها. وشدد على أنه يجب أن تكون الضمانات الأمنية المقدمة لمنظمات الإغاثة.

وبسبب إعاقة القوافل، وتشديد سلطات الاحتلال الإجراءات على دخول السلع والمساعدات الغذائية، يعاني سكان القطاع من نقص حاد في المواد الغذائية، انعكس سلبا على صحتهم، حيث باتت الغالبية العظمى منهم تعاني من «سوء التغذية»

شتاء بلا مأوى

ولا تقف المصاعب الإنسانية عند هذا الحد في قطاع غزة، حيث نبهت الأمم المتحدة إلى مأساة أخرى تنتظر سكان القطاع مع قرب حلول فصل الشتاء.

وأوضحت أن العاملين الإنسانيين على الأرض أكدوا عدم قدرتهم على استيراد مواد كافية لتوفير الحماية الكافية من الرياح أو الأمطار أو الفيضانات مع اقتراب فصل الشتاء الثاني منذ بداية الحرب بسرعة، وذلك بسبب قيود الوصول.

وقد أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الشركاء الإنسانيين للمنظمة الأممية أنهوا رسم الخرائط الأولية لمواقع النزوح التي قد تواجه الفيضانات خلال موسم الشتاء القادم.

وقال إنه يُعتقد أن 38 موقعا مؤقتا و13 موقعا متفرقا في محافظات خان يونس ودير البلح والشمال، من المرجح أن تشهد فيضانات بدرجات متفاوتة من الشدة.

وتقيم غالبية النازحين في خيام لا تقي من تسرب مياه الأمطار، فيما تقام تجمعات أخرى من الخيام في مناطق منخفضة تغمرها مياه الأمطار، وهو أمر حدث في الشتاء الماضي، وذلك بسبب ضيق مناطق النزوح المتوفرة، فيما حذرت السلطات المحلية مؤخرا العديد من مناطق النزوح التي تقام فيها خيام قرب تجمعات برك مياه الأمطار والصرف الصحي، ودعت سكانها الى نقلها الى مناطق أخرى، خشية من حدوث فيضانات مع قرب بدء موسم هطول الأمطار.

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال لا يزال يصدر أكثر من 55 أمر إخلاء، تغطي أكثر من 85٪ من مساحة قطاع غزة، فيما يضطر أكثر من 2.2 مليون نسمة للإقامة فيما تبقى من المناطق غير المهددة بالإخلاء القسري.

وتقدر أرقام الأمم المتحدة أن عدد النازحين ارتفع إلى 1.9 مليون شخص، منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.