غزة: أكثر من 2500 مجزرة… والحرب على المستشفيات تتواصل

غزة – «القدس العربي»: استشهد عدد من الفلسطينيين، أمس الأحد، في قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق في غزة، فيما خرج مستشفى ناصر الطبي عن الخدمة بعد أيام على اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية، التي كشفت إحصائيات عن تنفيذها أكثر من 2500 مجزرة في القطاع منذ بدء العدوان.

ونقلت وكالة “وفا” عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزل عائلة البركة في منطقة البروك في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين بينهم 3 أطفال، مشيرة كذلك إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين إثر استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بأنه تم انتشال 17 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة حمد الذي قصفته طائرات فجر أمس في بلدة الزوايدة، في حين أصيب عدد من المواطنين بجروح إثر استهداف منزل عائلة الضابوس قرب مقبرة بيت لاهيا.

كذلك أكدت قناة “الجزيرة” وصول جثامين 16 شهيدا إلى المستشفيات إثر تواصل القصف على خان يونس.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بدء العدوان 2,503 مجازر، أدت إلى سقوط 35,775 شهيداً ومفقوداً، وأكثر من 28,775 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

وأوضح أن من بين الشهداء هناك 12,660 شهيداً من الأطفال، و8,570 شهيدة من النساء، و340 شهيداً من الطواقم الطبية، و46 شهيداً من الدفاع المدني، و130 شهيداً من الصحافيين.

وأشار أيضاً إلى أن الاحتلال ألقى 66,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة.

وفي سياق عدوانه على المستشفيات، أخرج جيش الاحتلال مستشفى ناصر الذي يحاصره منذ فترة في مدينة خان يونس، من الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية واعتقل واعتدى فيه على المرضى والطواقم الطبية وتسبب في مقتل 8 مرضى، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي “وضع الكوادر الطبية لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدو الأيدي، واعتدى عليهم بالضرب وجرّدهم من ثيابهم”.

وأكد أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي، ولم يتبق سوى 25″، مضيفا أن المجمع “لا يستطيع التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة”.

وذكر أن الجيش الإسرائيلي “اعتقل طبيب العناية المركزة، ولا يوجد أي طبيب لمتابعة الحالات الحرجة”.

وعلى صعيد الأوضاع الكارثية التي يعاني منها السكان، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن ما يقارب 3 من كل 4 أشخاص في غزة يشربون من مصادر المياه الملوثة، وإن الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع.