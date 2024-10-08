غزة: أكثر من 45 شهيدا… والاحتلال يقر بمقتل جندي

غزة – «القدس العربي»: سقط أكثر من 45 شهيداً في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على مناطق عدة في غزة، خصوصا في مخيم البريج الذي شهد الحصيلة الأعلى نتيجة مجزرة دموية، وفيما واصلت المقاومة عملياتها، أقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده.

واستشهد 17 مواطنا، وسقوط عدد من المصابين، جراء قصف استهدف منزلا لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج مكون من أربعة طوابق. كما سقط ثلاثة شهداء في المخيم نتيجة قصف خيام للنازحين في منطقة شارع السكة.

وأيضا سقط شهيد بسبب إطلاق طائرات الاحتلال النار على برج التركماني غرب مخيم النصيرات. كذلك سقط شهيدان في قصف استهدف منزلاً لعائلة «أبو نحل» في منطقة السوارحة جنوب غربي المخيم. وسقط شهيد آخر شمال غرب المخيم. وأعلنت مستشفى العودة في مخيم النصيرات، عن استقبال شهيد سقط في قصف بلوك 10.

أما في شمال قطاع غزة، فقد سقط سبعة شهداء في استهداف طال منزلاً لعائلة «شلحة» في منطقة مشروع بيت لاهيا، وأربعة شهداء آخرين، جراء استهداف مواطنين في محيط مقر الدفاع المدني غربي مخيم جباليا.

كما سقط ثلاثة شهداء، بقصف منزل لعائلة «منون» في بلدة جباليا البلد.

واستشهدت كذلك، طفلة جراء إلقاء طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل على مجموعة من المواطنين في حي الزيتون. كما استشهدت أخرى نتيجة استهداف لمجموعة من المواطنين في حي النصر غرب مدينة غزة.

أما في مدينة خان يونس، فقد استشهدت طفلة في بلدة عبسان الكبيرة، فيما أعلنت مصادر طبية عن سقوط شهيدين في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية، وسط مدينة رفح. وأيضا سقطت شهيدة في قصف آخر استهدف مسجدا يقع شمالي المدينة.

في الموازاة، واصلت المقاومة عملياتها، حيث أعلنت كتائب « القسام» أن مقاتليها أوقعوا أفرادا من قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح، في جباليا. فيما أعلن جيش الاحتلال، أن «الرقيب من الكتيبة 17 في لواء البصالح نوعم إسرائيل عبدو، البالغ من العمر 20 عاما، قتل في معركة في شمال غزة أول أمس الاثنين».