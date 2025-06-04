غزة: أكثر من 50 شهيداً… والاحتلال يهدد «حماس» بـ«ثمن باهظ»

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: واصل جيش الاحتلال حرب الإبادة ضد غزة، حيث نفذ، أمس الأربعاء، مجازر أودت بحياة أكثر من 52 شخصا، من بينهم 14 في قصف خيام في مدرسة تؤوي نازحين غربي خان يونس، بينهم أطفال.

وفي موازاة أعمال القصف والقتل، يفرض الاحتلال حصارا إنسانيا على القطاع ويضرب بعرض الحائط كل الدعوات الأممية إلى فكه أو أي دور للأمم المتحدة في إيصال المساعدات.

وأمس، أغلقت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتّحدة مراكزها بذريعة إجراء “أعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة” على أن تستأنف عملياتها اليوم الخميس.

ميدانيا، قالت “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وسرايا “القدس” الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي إن مقاتليهم نفذوا عمليات ضد جيش الاحتلال المتوغل في شمال القطاع.

وترفض الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف الأكبر لإسرائيل، أي مسعى أممي لوقف الحرب. وذكر موقع “أكسيوس” أن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مساء الأربعاء.

ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.

إلى ذلك، هددت إسرائيل بجعل “حماس” تدفع ثمنا باهظا بسبب ما زعمت أنه رفض الحركة مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن اتفاق تهدئة في القطاع.

وتوعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بعدم وقف الهجمات على غزة “حتى نعيد الرهائن في أسرع وقت ممكن فهذه هي مسؤوليتنا العليا”، حسب شبكة “الجزيرة”.