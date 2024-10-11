غزة: إسرائيل ترتكب مجازر جديدة وتمنع إجلاء أطفال مرضى

غزة ـ« القدس العربي»: سقط عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منازل ومراكز إيواء في مناطق عدة في غزة، خصوصا جباليا ومخيمها. وفيما أعلنت كتائب ” القسّام” عن عمليات جديدة ضد جيش الاحتلال، أقر الأخير بمقتل أحد جنوده. وفي شمال القطاع، أعلن مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر، عن استقبال أربعة شهداء و8 إصابات جراء قصف مدفعي لمنازل عائلتي “العزازي” و “عزام” في منطقة الفالوجا.

كما استشهد مواطن ونجله جراء قصف مدفعي استهدف منزلهم في منطقة بئر النعجة غربي جباليا.

وأيضا استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلين في جباليا البلد وشمال مدينة غزة، وفي هجوم آخر استشهد مسن بإطلاق نار من مسيرة إسرائيلية، خلال سيرة قرب مركز شرطة الزيتون.

وفي منطقة جباليا البلد، استشهد مواطنان آخران وأصيب آخرون جراء استهداف مدفعية الاحتلال عدة منازل.

كذلك قصف الاحتلال منزلا آخر يعود لعائلة “شحادة” ويقع في حي الصفطاوي، ما أدى لاستشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجراح مختلفة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدا بالقرب من دوار النمنم في مخيم جباليا. وسقط عدد من الشهداء والمصابين في قصف استهدف منزلاً لعائلة “الحواجري” في منطقة الجرن في مخيم جباليا.

وأعلنت فرق الدفاع المدني عن تمكن طواقمها من إخلاء 11 جريحا من عائلة “أبو صقر” كانوا محاصرين في منزلهم في منطقة بئر النعجة في مخيم جباليا.

وذكرت إدارة مستشفى “العودة”، في بيان لها، أن “سيدة فلسطينية استشهدت وأصيب 4 آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لمدرسة حفصة، التي تؤوي نازحين”. ومنع الجيش الإسرائيلي وفد منظمة الصحة العالمية من إجلاء أطفال مرضى من مستشفيات شمال القطاع. وأوضح ماهر شامية وكيل مساعد وزارة الصحة، لـ “الأناضول”، أن “الجيش أعاد وفد منظمة الصحة العالمية المكلف بإجلاء مرضى العناية المركزة والأطفال من مستشفيات الشمال، ولم يسمح له بالوصول إلى شمال القطاع”.

أما في مدينة غزة، فسقط شهيد وعدد من الإصابات جرّاء إطلاق طائرة مسيّرة إسرائيلية “كواد كوبتر” النار على مجموعة من المواطنين في حي الزيتون.

كما استشهد مواطنان اثنان وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء تعرضهم للاستهداف من قبل طائرة مسيرة في مخيم المغازي وسط القطاع، حيث جرى نقل الشهداء والمصابين الى مستشفى شهداء الأقصى.

ميدانيا، أعلنت كتائب “القسّام” الذراع العسكرية لحركة “حماس”، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير الناقلة بعد استهدافها بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105″، ما أسفر عن وقوع أفراد طاقمها بين قتيل وجريح، في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي بيان ثان، قالت إن مقاتليها أكدوا بعد “عودتهم من خطوط القتال، تفجير عين نفق في قوة هندسية صهيونية راجلة في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع، الخميس.” وتابعت أن مقاتليها أوقعوا جنود القوة “بين قتيل وجريح”.

فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي، خلال معارك في جنوب القطاع.