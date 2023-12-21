غزة.. إسرائيل تستهدف معبر “كرم أبو سالم” وتقتل مديره- (فيديو)

غزة: قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، معبر “كرم أبو سالم” التجاري جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 3 أشخاص بينهم مدير المعبر.

وقال مصدر طبي للأناضول إن “قصفا إسرائيليا استهدف معبر كرم أبو سالم، أسفر عن استشهاد 3 مواطنين بينهم مدير المعبر غسان غبن”.

استشهاد مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن و3 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف معبر #رفح pic.twitter.com/u90lWJhdA2 — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2023

ويقع معبر كرم أبو سالم في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، واستخدم أكثر من مرة بديلا عن معبر رفح الحدودي مع مصر.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المصرية أو سلطات الاحتلال الإسرائيلية حول هذا الاستهداف، حتى الساعة (14:40 ت.غ).

والجمعة الماضية، وافقت إسرائيل على إعادة فتح “كرم أبو سالم” لأول مرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واستخدامه في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة “مؤقتا” كخط إمداد ثاني بجانب معبر رفح.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء، 20 ألف شهيد فلسطيني، و52 ألفا و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)