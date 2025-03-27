غزة.. إسرائيل تفرج عن 5 فلسطينيين من عمال معبر كرم أبو سالم

غزة: أفرجت إسرائيل مساء الخميس، عن 5 فلسطينيين من عمال “معبر كرم أبو سالم” جنوب شرق قطاع غزة كانت اعتقلتهم بوقت سابق من الإبادة الجماعية على القطاع.

وذكر شهود عيان أن 5 فلسطينيين من عمال معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل اعتقلهم كان الجيش الإسرائيلي اعتقلهم سابقا أفرج عنهم اليوم، ووصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس.

وأضاف الشهود أن العمال الخمسة هم أيمن عفانة من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ونسيم الشناوي أحمد الجبالي وأحمد جابر من شمال مدينة غزة وهاني البريم من مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأشار الشهود، إلى أن المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وسبق أن أفرجت إسرائيل عن مئات الأسرى الذين اعتقلتهم من قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 18 مارس/ آذار الجاري تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)