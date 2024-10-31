غزة: إسرائيل تقتل نحو 95 فلسطينياً… وجثث الشهداء تملأ الشوارع

غزة – «القدس العربي» : استشهد 95 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة، أمس الخميس، فيما أظهرت صور جديدة التقطت من شمال قطاع جثثا على الطرقات.

وأفادت مصادر طبية لـ “الجزيرة” باستشهاد 95 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

ومن بين الشهداء واحد سقط في قصف مدفعي نفذته قوات الاحتلال ضد منازل في بلدة بيت لاهيا، كما أصيب عشرات المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية أيضا عن سقوط شهيد وعدد من الإصابات جرّاء قصف منزل عائلة “المصري” في مشروع بيت لاهيا.

كذلك فجرت قوات الاحتلال مباني سكنية في مخيم جباليا، كما قصفت منطقة الشيخ زايد ومشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى اندلاع النيران في المنازل المستهدفة.

جثث في الشوارع

وأظهرت صور جديدة التقطت من شمال قطاع غزة، جثثا لضحايا الهجمات الإسرائيلية وهي على جانب أحد الطرقات، دون أن يتمكن أحد من انتشالها لدفنها.

وظهر في إحدى الصور مواطنون وهم في رحلة النزوح من شمال غزة، يسيرون بجانب هذه الجثث، ويعتقد أنها لمواطنين قضوا في استهدافات إسرائيلية أثناء نزوحهم في وقت سابق.

وقال مدير عام وزارة الصحة في غزة الطبيب منير البرش، وهو يصف الأوضاع الصعبة شمال غزة، إن هناك ️عشرات الشهداء في الشوارع، لافتا إلى أنهم يتلقون العديد من نداءات الاستغاثة.

ولم تتمكن الطواقم الطبية من تلبية تلك النداءات، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية. وقال إنه لم يتلقوا أي استجابة من المجتمع الدولي لنداءات الاستغاثة.

توغل وقصف

وهاجمت قوات الاحتلال بالطيران الحربي والمدفعية العديد من الأحياء الواقعة في مخيم جباليا والمناطق المحيطة به، حيث شنت عدة غارات جوية على مناطق تقع وسط المخيم الذي يتعرض لهجوم بري كبير منذ السادس من أكتوبر.

كما استهدفت غارات أخرى منطقة تل الزعتر والمناطق القريبة من منطقة جباليا البلد والنزلة، وشهدت مناطق عدة في المخيم عمليات نسف منازل. وقامت قوات الاحتلال بقصف مدفعي عنيف للمناطق الواقعة شرق بلدة جباليا.

وقصفت أيضا مناطق تقع في بلدة بيت لاهيا القريبة من المخيم، وفي منطقة المشروع أيضا والشيخ زايد.

وذكر شهود عيان أن جيش الاحتلال قصف بلدة بيت لاهيا بغارات جوية عنيفة على شكل “أحزمة نارية”.

وفي بعض المناطق قام الطيران الحربي المروحي بإطلاق النار على مناطق أخرى شمال القطاع، فيما استمرت الطائرات المسيرة من نوع “كواد كابتر” في التحليق المكثف في الأجواء هناك، وقامت بعمليات إطلاق نار استهدفت أحياء في المخيم وأخرى في منطقة مشروع بيت لاهيا.

وبسبب تواصل الهجمات على شمال قطاع غزة، بعد إعادة انتشار قوات الاحتلال هناك، وانسحابها من عدة مناطق، إلا أن ذلك لم يدفع السكان الذين نزحوا قسرا خلال الأيام الماضية الى العودة إلى مناطق سكنهم، وذلك إما بسبب الدمار الكبير الذي حل بمناطق سكنهم وجعلها غير صالحة للسكن، أو بسبب استمرار الهجمات الدامية.

هجمات على غزة

ومن بين شهداء غزة كذلك 4 سقطوا جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا وتجمعا لمواطنين في غارتين منفصلتين على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لـ”لأناضول”، بأن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 4 آخرين.

كما ذكرت المصادر أن قصفا إسرائيليا آخر استهدف تجمعا لمواطنين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين.

وأشارت إلى نقل القتلى والجرحى الى مستشفيي “المعمداني” في مدينة غزة، و”شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق، أفاد شهود عيان لـ “الأناضول” بأن الطواقم الطبية تعمل على البحث عن مفقودين جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنزل في غزة.

وسقط أربعة شهداء وعدد من الإصابات، أيضا، عندما استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الصحابة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن عددا من الشهداء والمصابين سقطوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مفترق بهلول في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

استهدافات الوسط والجنوب

وقال مسعفون لـ “رويترز” إن سبعة فلسطينيين على الأقل استشهدوا ولحقت أضرار بمنزلين جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة.

وسقط أربعة شهداء وعدد من الجرحى، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، لمركبة خلال سيرها غرب مخيم المغازي.

وأكد شهود عيان بأن آليات الاحتلال قامت بتنفيذ عمليات توغل مباغتة شمال مخيم النصيرات، تستمر لبعض الوقت، قبل أن تتراجع إلى محيط “محور نتساريم” من الجهة الغربية.

وسمعت أصوات محركات الدبابات المتوغلة على أطراف حي الدعوة ومنطقة وادي غزة من مناطق داخل مخيم النصيرات، وتخلل التوغل عمليات إطلاق نار كثيف من قبل الدبابات والطيران المروحي الذي حلق في الأجواء لحماية التوغل. كما تعرضت أطراف المخيم الشمالية لقصف مدفعي طال حيي الدعوة والمفتي ومحيط شركة الكهرباء وأطراف الحي الجديد، وقصف طيران الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الصانع في محيط الملعب البلدي في منطقة المفتي، فيما قامت الآليات الموجودة شمال غرب المخيم باستهداف المناطق الغربية بالقصف المدفعي وبإطلاق رشقات من الرصاص الثقيل.

وفي خان يونس، هاجمت قوات الاحتلال عدة أحياء تقع شرق المدينة، وهي مناطق قريبة من الحدود الفاصلة، وتعرضت سابقا للعديد من عمليات التوغل البري.

جاء ذلك في وقت استمرت فيه العمليات البرية ضد مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

وشهدت المناطق الشرقية والشمالية للمدينة عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي عنيف، حيث تعرضت أحياء النصر والشوكة والجنينة لعدة هجمات. ومن جديد هاجمت قوات الاحتلال أيضا مناطق وسط المدينة، من القوات الموجودة على “محور فيلادلفيا”. وسجل أيضا تعرض حيي السعودي وتل السلطان غرب المدينة لعمليات قصف مدفعي وقصف جوي، إضافة إلى تعرض منطقة مواصي رفح التي يقيم فيها نازحون من الحرب لعمليات إطلاق نار من قبل القوات المتوغلة.