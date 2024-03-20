غزة: إعدامات لمدنيين عند ثلاجات الموتى في مجمع الشفاء

غزة – «القدس العربي»: واصل الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، اقتحام مجمع الشفاء ومحيطه في حي الرمال في غزة، حيث نفذ مجزرة جديدة خلال موعد الإفطار، فيما حصلت «القدس العربي» على شهادات حول جرائم مروّعة وقعت في المكان. واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف عنيف استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي، غربي مدينة غزة، خلال موعد إفطار اليوم العاشر من رمضان.

وتسبب القصف المدفعي في اندلاع حرائق واسعة في المناطق، فضلا عن نزوح مئات الفلسطينيين إلى مناطق شرقي مدينة غزة، بينها أحياء التفاح، والزيتون، والشجاعية، والصبرة.

ووفق وكالة «الأناضول» فإن عددا من الشهداء الذين سقطوا ينتمون إلى عائلتي أبو حصيرة وحبوش، بينهم سيدة مع ابنها كانت تحاول تعبئة المياه فوق سطح منزلهم.

وأفادت بأن القصف «دمر عددا كبيرا من البنايات السكنية في المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، كما تم تدمير برج ذو النورين القريب من مجمع الشفاء، فضلا عن تدمير 4 منازل سكنية متجاورة».

وأشارت إلى «تراكم جثث عشرات من الشهداء في طرقات المناطق المحيطة بالمجمع الطبي، نتيجة القصف الإسرائيلي».

فيما شهدت بعض المناطق المحيطة بالمجمع حركة نزوح لمئات الفلسطينيين نحو شرق مدينة غزة، حسب شهود عيان.

في الموازاة، حصلت «القدس العربي» على شهادات لمحاصرين داخل مجمع الشفاء الطبي، كشف أصحابها عن أهوال ما يعانونه.

وأكد رضوان الخالدي، شاهد عيان من مجمع الشفاء المحاصر، بأنه شاهد قوات إسرائيلية تقتاد 11 مدنياً إلى مكان ثلاجات الموتى في مستشفى الشفاء، ثم سُمع دوي كثيف لإطلاق النيران، قبل أن تعود قوات الاحتلال مرة أخرى إلى مبنى إدارة المجمع دون هؤلاء المدنيين.

شاهد عيان أكد إعدام الشباب الـ 11 ميدانياً داخل ثلاجات الموتى، وقال: «سمعت طلقات الرصاص تصطدم في أجسام صلبة وليست في الهواء وفي نفس مكان الشباب الذين اعتقلهم جيش الاحتلال».

في السياق ذاته، أبرز «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» شهادة «م. خ» (طلب عدم الإفصاح عن هويته)، الذي احتجز لأكثر من تسع ساعات قبل إخلاء سبيله، والذي أكد أن الجنود كانوا يقتادون محتجزين خلف منطقة ثلاجات الموتى في المستشفى، قبل أن تُسمع أصوات أعيرة نارية ويعود الجنود دون المحتجزين.

وقال: «احتجزني الجنود وقيدوا يداي في ساحة المستشفى بعد تعريتي لأكثر من تسع ساعات. خلالها لاحظت تقريبا في أربع مرات أن الجنود اقتادوا مجموعات من المعتقلين أقلها ثلاثة أشخاص وأكثرها عشرة أشخاص، باتجاه مباني المشفى، خصوصاً جهة مبنى الثلاجات الذي كانت توضع فيه الجثامين سابقًا، وكانت تسمع أصوات أعيرة نارية (طلقان طلقان) ومن ثم يعود الجنود دونهم، ليأخذوا مجموعة جديدة إلى تلك المنطقة».

وأكد شاهد آخر طلب عدم ذكر اسمه من النازحين ممن تمكنوا من مغادرة مجمع الشفاء الطبي في الساعات الأخيرة لفريق الأورومتوسطي، أنه شاهد اقتياد قوات إسرائيلية 8 إلى 10 مدنيين فلسطينيين إلى منطقة مشرحة مجمع الشفاء (ثلاجات الموتى)، ثم سمعت أصوات إطلاق نار كثيف قبل أن تعود القوات الإسرائيلية أدراجها من دونهم.