غزة: اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار… وجولة محادثات حاسمة اليوم

الناصرة ـ لندن ـ «القدس العربي» ووكالات: أصبح الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في غزة مسألة ساعات حسب مصادر أمريكية وإسرائيلية توقعت أن تعقد جولة إضافية اليوم في الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة.

ويأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه جيش الاحتلال حربه الوحشية على غزة، وقصف مناطق واسعة فيها ما أدى إلى ارتقاء نحو خمسين شهيدا، وعدد آخر من المصابين.

وبرزت أمس مؤشرات جدّية على قرب التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، والمواقف التي أطلقها مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوقت الذي لم تؤكد فيه “حماس” التوصل إلى اتفاق. وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تقود بلاده دور الوساطة، مساء أمس، لقاءين مع وفد من حركة “حماس”، ومبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بحث خلالهما تطورات المفاوضات.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن أمير البلاد استقبل في قصر لوسيل في الدوحة، وفد حركة “حماس” المشارك في المفاوضات، برئاسة القيادي خليل الحية.

وجرى خلال المقابلة، “استعراض آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد في القطاع”، وفق المصدر نفسه.

في السياق، أفاد الديوان الأميري، في بيان آخر، بأن أمير قطر استقبل أيضا، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، وجرى خلال اللقاء “بحث آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع”. وحضر اللقاء أيضا بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

كما بحث أمير قطر، مساء الاثنين، مع الرئيس الأمريكي، جهود الوساطة. وقال البيت الأبيض إن بايدن شكر أمير قطر وأشاد بالوساطة القطرية طوال عملية التفاوض.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول مطلع على المفاوضات قوله إن قطر قدمت للجانبين مسودة الاتفاق خلال محادثات في الدوحة جرت بمشاركة رئيسي الموساد والشاباك ورئيس وزراء قطر. وفي سياق متصل، قال مصدر أمني تركي إن رئيس الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالن ناقش الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق، خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولين من الجناح السياسي لـ”حماس”.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن كالن قوله إن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي.

اما في واشنطن، فقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض إن المفاوضين صاروا على وشك التوصل إلى اتفاق، وإن البيت الأبيض على اتصال بفريق ترامب بشأن المحادثات.

وفي خطوة ذات دلالات، كشف مصدر في وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية لـ”القدس العربي” مساء الإثنين أن رئيس دائرة الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية قدورة فارس في طريقه إلى الدوحة بعد استدعائه بشكل عاجل ومعه قوائم الأسرى.

أما في إسرائيل فذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن المجلس الوزاري المصغر قد يجتمع اليوم الثلاثاء للمصادقة على الاتفاق على أن يعرض على الحكومة بعدها.

وكانت الهيئة البث، نقلت عن مصدر سياسي أن الاتفاق يُعرف كـ”وقف إطلاق نار”، وأن إسرائيل أصرت على إنشاء منطقة أمنية لـ”حماية منطقة النقب الغربي”، ويعني هذا أن قوات الاحتلال ستنتشر داخل غزة في منطقة الجدار، “ضمن “محيط” يسمح بحماية المستوطنات الإسرائيلية”.

وأضاف المصدر أن عملية الانسحاب ستكون تدريجية لضمان تنفيذ “حماس” للاتفاق فعليا.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، أنه في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح حوالي 33 محتجزا إسرائيليا، بمن فيهم نساء وجنديات، وأطفال، ورجال فوق سن الخمسين، ورجال مصابون ومرضى دون سن الخمسين.

وحسب إعلام إسرائيلي فإنه لن يتم إطلاق سراح كبار الأسرى الفلسطينيين وأبرزهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله برغوثي، وعباس السيد، وإبراهيم حامد، في المرحلة الأولى.