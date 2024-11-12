63 شهيدا نتيجة تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء- (فيديو) 

غزة: ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 63 شهيدا سقطوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

واستُشهد 3 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون معظمهم من الأطفال، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

شهداء أشلاء وصلوا مستشفى شهداء الاقصى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلوك c بمخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/1tXzaAJS38 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 12, 2024

وقال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين استُشهدوا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة بلوك c بمخيم النصيرات”.

واحد من هؤلاء الشهداء وصل “أشلاء إلى مستشفى العودة بالمخيم، إضافة إلى 10 إصابات معظمهم من الأطفال”، بحسب بيان صدر عن المستشفى.

فيما وصل الشهيدان الآخران أشلاء إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، وفق شهود عيان.

انتشال الإصابات من المنزل المستهدف في بلوك c في مخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/xNtWvjQdYr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 12, 2024

في آخر قصف على مخيم النصيرات .. pic.twitter.com/7RuZKNswnf — نور عاشور (@NoorMAshour) November 12, 2024

#عاجل | شهداء وجرحى ومفقودين إثر قصف طائرات الإحتلال منزلا في بلوك c في مخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/H4NIdayEni — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 12, 2024

واستُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط تواصل الغارات الجوية على مخيم جباليا بمحافظة الشمال التي تتعرض لإبادة وتطهير عرقي منذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف “بسطة تفترش بضائع بمنطقة قيزان أبو رشوان جنوب غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر (غير معروف)”.

وفي محافظة شمال القطاع، تتواصل الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات إسرائيلية على مناطق مختلفة تحديدا بجباليا.

كما قصف الجيش الإسرائيلي قبل دقائق هدفا بالمنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وفي وقت سابق، استُشهد وأصيب فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني بداخله عدد من الأشخاص الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية قرب شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي “قصف بناية سكنية كان داخلها عدد من منتظري المساعدات قرب صالة القاهرة على شاطئ بحر شمال مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم (دون تفاصيل)”.

وأوضحوا أن عدد من الجرحى والشهداء ما زالوا في المنطقة، فيما وصل عدد من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

حاول إسعافه دون جدوى.. صدمة طبيب فلسطيني استقبل أحد أقاربه شهـ.ـيدا في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة pic.twitter.com/MiSEuCoku4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 12, 2024

يأتي ذلك في وقت باتت فيه غالبية مناطق قطاع غزة تعاني من أزمة مجاعة جراء ندرة المواد الغذائية وغلاء أسعار الموجود منها، جراء القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين إلى “43 ألفا و665 شهيدا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 403 أيام.

وأفاد التقرير بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43 ألفا و665 شهداء، و103 آلاف و76 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023″.

وأوضحت الوزارة أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و147 مصابا خلال الـ 48 ساعة الماضية”.

وذكرت أن “عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وبجانب الشهداء والمصابين، فإن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بدعم أمريكي، خلفت ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)