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في اليوم الـ103 للعدوان الإسرائيلي على غزة.. أكثر من 24 ألف شهيد و61 ألف جريح- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

فلسطينية أمام مبنى مدمر في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

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غزة: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى “24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين”، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان للوزارة عبر حسابها على فيسبوك، للكشف عن آخر إحصائيات “اليوم الـ103 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وأفادت الوزارة بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و350 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأردفت: “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

أما الحصيلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فأعلنت ارتفاعها إلى “24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة “كارثة إنسانية غير مسبوقة” وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر، وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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