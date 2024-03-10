غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 31 ألفا و45 عشية رمضان

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عشية رمضان، ارتفاع حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31 ألفا و45 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد: “ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 31.045 شهيدا و72.654 مصابا”.

وأشارت إلى أن “الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب 8 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 مصابا”.

وأكدت أن “72 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي أطفال ونساء”.

وعن ضحايا سوء التغذية والجفاف في قطاع غزة، أوضحت الوزارة أن “عدد شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع 25”.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما تواصل إسرائيل حربها المدمرة ضد قطاع غزة رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في حق الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية تسببت الحرب الإسرائيلية بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل حوالي 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

(الأناضول)