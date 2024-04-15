غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 ألفا و797 منذ 7 أكتوبر

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 33 ألفا و797 شهيدا، بالإضافة إلى 76 ألفا و465 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في تحديثها اليومي لإحصائيات الحرب: “الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و 94 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت: “مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأشارت إلى “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33797 شهيدا، و 76465 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي”.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على القطاع منذ أكثر من 190 يوما، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)