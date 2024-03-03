غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 30 ألفا و410 شهداء

غزة: ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 5 أشهر، إلى “30 ألفا و410 شهداء و71 ألفا و700 مصاب”، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة، الأحد، بالتزامن مع مرور 149 يوما على بدء الحرب الإسرائيلية.
وذكر التقرير أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 90 شهيدا و177 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية”.
وأوضح أن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 30 ألفا و410 شهداء و71 ألفا و700 مصاب” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما أشار إلى أنه “لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال (إسرائيل) طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وفي بيان آخر، قالت الوزارة، إن “عددا كبيرا من الشهداء ارتقوا الليلة الماضية وصباح اليوم، جراء سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مدينة خانيونس (جنوب) وبلدة جباليا (شمال)”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
(الأناضول)
اين هي حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل فقط للغرب المنافق
حسبي الله ونعمة الوكيل
وسترتفع الفاتورة أكثر وأكثر، مالم يتحرك العرب والمسلمين ضد عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي 🇵🇸😔☝️🚀
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم على هذا العجب العجاب الذي يحدث لأطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم 🇵🇸🤕☝️🔥👹🚀🚀🚀🚀
حرب الابادة الصهيوأمريكية ما كان لها أن تقع لولا تواطئ الانظمة العربية الرجعية التي سمحت لمجرمي الحرب و داعميهم من إستعاريين غربيين بذبح الفلسطينيين بدم بارد وتحت انضار كل العالم و تحت أنضار أدعياء الحرية و حقوق الإنسان