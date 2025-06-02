غزة.. ارتفاع شهداء مجازر إسرائيل في مراكز “المساعدات” إلى 52

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا المجازر التي ترتكبها إسرائيل قرب مراكز توزيع “مساعدات” إلى 52 شهيدا و340 جريحا منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وقال المكتب في بيان: “ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بقتل 3 مدنيين مُجوَّعين وإصابة 35 آخرين”.

وأوضح أن المجزرة وقعت “قرب مراكز توزيع ما تُسمى بالمساعدات في رفح (جنوب)، استمرارا لسياسة التجويع والاستهداف الممنهج للمدنيين منذ 93 يوما”.

وتابع المكتب: “وبذلك يرتفع عدد شهداء مجازر مراكز توزيع ما تُسمى بالمساعدات في منطقتي رفح وجسر وادي غزة، إلى 52 شهيدا و340 مصابا، منذ بدء العمل بهذه المراكز في 27 مايو 2025”.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في 27 مايو الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع “مساعدات إنسانية”، عبر ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

ويتم توزيع المساعدات فيما تُسمى “مناطق عازلة” جنوب قطاع غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف قتلى وجرحى.

ومرارا، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الآلية الراهنة لتوزيع ما تُسمى “مساعدات” هي أداة من أدوات الإبادة الجماعية، وتستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

والاثنين، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن آلية توزيع المساعدات الأمريكية المدعومة من إسرائيل “لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة” في غزة.

ودعت الوكالة الأممية إلى تمكينها من إيصال المساعدات بـ”أمان” لفلسطيني غزة الذين يعيشون مجاعة متفاقمة منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك بعد ساعات من تنديد منسقة شؤون الطوارئ بمنظمة أطباء بلاد حدود كلير مانيرا بقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة مئات وهم ينتظرون حصولهم على الطعام من مراكز التوزيع.

وأكدت مانيرا، الأحد، أن هذا الوضع “يٌظهر خطورة النظام الجديد لتوزيع المساعدات وافتقاره للإنسانية والفعالية إلى حد بعيد”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

(الأناضول)