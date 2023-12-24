غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 101

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد الصحافي الفلسطيني أحمد المدهون، في قصف إسرائيلي شمالي القطاع، ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب الإسرائيلية إلى 101.

وقال المكتب، في بيان: “ارتقاء الصحفي الشهيد أحمد جمال المدهون، نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية (تابعة لحكومة غزة)، على يد الغدر الإسرائيلي في محافظة شمالي القطاع”.

وأضاف: “بذلك يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 101 منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة”.

والسبت، قال المكتب الحكومي، في بيان، إن عدد الصحافيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 100 صحافي.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت “20 ألفا و258 شهيدا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(الأناضول)