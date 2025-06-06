غزة.. ارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 226 منذ 7 أكتوبر 2023

غزة : أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفايين الفلسطينيين إلى 226 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد وفاة الصحفي أحمد قلجة متأثراً بجراح أصيب بها بقصف إسرائيلي أمس.

وقال المكتب في بيان: “ارتفع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 226 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحافي أحمد قلجة، الذي يعمل مصورا مع التلفزيون العربي”.

وأدان البيان “بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحافيين الفلسطينيين بشكل ممنهج”.

ودعا المكتب الحكومي الاتحاد الدولي للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب، وكل المكونات الصحفية في كل دول العالم إلى “إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

والخميس، قال مصدر طبي، إنه “جرى إنعاش الصحافي أحمد قلجة، لكن إصابته ما زالت خطيرة جدا”، عقب غارة إسرائيلية على ساحة “المستشفى المعمداني” بمدينة غزة شمال القطاع.

وقال المكتب الحكومي: “نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية”.

وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (غير حكومي)، في تقرير شهري، 119 انتهاكا إسرائيليا بحق صحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مايو الماضي.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى “إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”.

كما طالبهم أيضا بـ”ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”، بحسب البيان.

والخميس، أعلن “الإعلامي الحكومي” بغزة، استشهاد 3 صحافيين ووفاة رابع متأثرا بجراح سابقة.

وذكر المكتب في بيان، أن “الشهداء الـ4 الجدد هم: المراسل المحرر سليمان حجاج، والمصور إسماعيل بدح، اللذان يعملان في قناة فلسطين اليوم الفضائية”.

إضافة إلى سمير الرفاعي، المحرر بوكالة “شمس نيوز” الإخبارية، ويوسف النخالة، الذي يعمل صحافيا بوكالة “الوطنية” للإعلام، الذي توفي الخميس، متأثرا بإصابة تعرض لها في 31 مايو/أيار الماضي، وفق المصدر ذاته.

والأربعاء، وثّق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى” (غير حكومي)، في تقرير شهري، 119 انتهاكا إسرائيليا بحق صحافيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مايو الماضي.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

(الأناضول)