غزة: ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 97 منذ 7 أكتوبر

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 97 “منذ بدء الحرب الوحشية” على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب استشهاد الصحافي عادل زعرب بقصف منزل عائلته بمحافظة رفح جنوب القطاع.

وقال المكتب الحكومي في بيان: “استشهاد الصحافي عادل زعرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلته بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة”.

وأضاف أنه بذلك “يرتفع عدد الصحافيين الشهداء إلى 97 صحافياً شهيداً، منذ بدء الحرب الوحشية على غزة”.

وكان المكتب الإعلامي بغزة اتهم في وقت سابق “الاحتلال بتعمّد قتل الصحافيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة، وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين 19 ألفا و453 شهيدا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)