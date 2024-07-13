غزة.. ارتفاع عدد شهداء الصحافيين إلى 159 منذ 7 أكتوبر

غزة: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، ارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 159، بعد استشهاد الصحافي “محمد منهل أبو عرمانة”.

وقال المكتب في بيان مقتضب: “ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 159 صحافيا وصحافية، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل محمد منهل أبو عرمانة، الصحافي في وكالة فلسطين الآن الإخبارية”.

ولم يوضح البيان تفاصيل أخرى بشأن استشهاد الصحافي الفلسطيني.

ولأكثر من مرة حذر المكتب الإعلامي الحكومي ومؤسسات حقوقية من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدء الحرب على غزة يتعمد استهداف الصحافيين الفلسطينيين لمنع نقل “الجرائم” التي يرتكبها بغزة.

وتُظهر بيانات وإحصاءات “لجنة حماية الصحافيين” الدولية (غير حكومية مقرها نيويورك) أن الحرب على غزة أصبحت “الأكثر دموية للصحافيين” منذ بدء اللجنة في توثيق جرائم قتل الصحافيين حول العالم عام 1992.

وأعلن “المركز الدولي للصحافيين” (غير حكومي مقره واشنطن) في فبراير/ شباط الماضي، أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات عنف ضد الصحافيين منذ 30 عاما، ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحافيين والتحقيق في حوادث قتلهم على يد قواتها.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)