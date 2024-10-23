20 شهيدا في قطاع غزة وقوات الاحتلال تكثف الضغط على شمال القطاع

غزة: قال مسعفون وسكان إن ضربات إسرائيلية على أنحاء قطاع غزة تسببت في استشهاد 20 اليوم الأربعاء في وقت كثف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي الحصار على مناطق شمال القطاع وطوق مستشفيات و ملاجئ للنازحين وأصدر أوامر للسكان بالتوجه جنوبا.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ومنظمة الصحة العالمية إنهما لن تتمكنا من بدء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال القطاع كما هو مقرر بسبب القصف الكثيف والنزوح الجماعي وتعذر الوصول إلى المنطقة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات في الشمال منذ نحو ثلاثة أسابيع بهدف معلن هو منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من إعادة تنظيم صفوفهم، لكنه كثف العملية بعد استشهاد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة الأربعاء الماضي.

وقال حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، إنهم يأملون في أن يوفر اغتيال السنوار زخما جديدا من أجل وقف إطلاق النار من خلال السماح للاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن تحقيق بعض أهدافها الرئيسية من الحرب في غزة.

ولكن حتى الآن يبدو أن ذلك لم يؤد إلا إلى تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي للهجمات خاصة على مناطق شمال القطاع حيث تقول قوات الاحتلال إن مقاتلي حماس يعيدون تجميع صفوفهم بين الأنقاض في مواقع كانت من بين أولى المناطق التي استهدفتها حملة إسرائيل العسكرية العام الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال يوم الجمعة أنه أرسل وحدة عسكرية أخرى إلى جباليا على الطرف الشمالي لقطاع غزة. ويقول سكان إن قوات الاحتلال الإسرائيلية حاصرت ملاجئ النازحين، الأمر الذي أجبرهم على المغادرة بينما اعتقل جيش الاحتلال الكثير من الرجال. وقالت وزارة الصحة إن 650 على الأقل استشهدوا منذ بدء الهجوم الجديد.

وشهدت مناطق شمال غزة استشهاد 18 من إجمالي لا يقل عن 20 شخصا في ضربات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء القطاع اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الأربعاء إن أحد موظفيها استشهد عندما تعرضت مركبة تابعة للأونروا لضربة في دير البلح وسط قطاع غزة. وقال مسعفون إن شقيق الرجل استشهد أيضا. وأعلنت بلدية مدينة غزة أن اثنين من موظفيها استشهدا وأصيب ثلاثة في غارة هناك.

وقال مسؤولون في مجال الصحة والدفاع المدني إن عشرات الجثامين لفلسطينيين قتلوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ومحيطها تناثرت على جوانب الطرق وتحت الأنقاض مع عدم قدرة الفرق الطبية على الوصول إليها.

وفي شمال القطاع توقفت مستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية أو أصبحت غير عاملة تقريبا بسبب الهجمات. وتقول المستشفيات التي رفض الأطباء فيها أوامر الإخلاء الإسرائيلية إن أكياس الدم اللازمة لعمليات نقل الدم تنفد، وكذلك تنفد الأكفان ومستلزمات التعامل مع جثامين الشهداء.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان “نناشد العالم الذي فشل أن يوفر لشعبنا الحماية والمأوى ولم يستطع إدخال الغذاء والدواء أن يبذل جهده وأن يرسل أكفانا لنستر أجساد الشهداء”.

وأضافت الوزارة أن التصعيد أدى إلى تأجيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بعد انتهاء مراحلها التي شملت وسط وجنوب قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة مجدي ضهير “نحو 120 ألف طفل في مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع لم نتمكن اليوم من إعطائهم الجرعة الثانية ضد شلل الأطفال بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي”.

وأضاف “ما زلنا ندرس تنفيذ الحملة خلال الأيام المقبلة حسب الواقع على الأرض ووفقا للاستعدادات لضمان تنفيذ الحملة بشكل أفضل”.

وتابع أنه لم يتسن الوصول إلى جميع الناس بسبب حالة النزوح الكبيرة من شمال القطاع، إضافة إلى انشغال الطواقم الطبية بإسعاف الجرحى.

وقال إن الوصول إلى الفئة المستهدفة في هذا الوضع صعب مما استدعى التأجيل.

ضغط لوقف إطلاق النار

زار أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل وتوجه بعد ذلك إلى السعودية في جولة للضغط من أجل وقف إطلاق النار، وهي أول مبادرة أمريكية كبرى للتوصل لهدنة منذ اغتيال السنوار والأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني والتي قد تغير السياسة الأمريكية في المنطقة.

ودعت واشنطن إسرائيل إلى السماح بدخول مزيد من الإمدادات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة. وتقول إسرائيل إنها تسمح بدخول عشرات من شاحنات المساعدات ووصول مساعدات جوا لكن مسعفين يقولون إن المساعدات لم تصلهم.

(وكالات)