غزة.. استشهاد فلسطيني بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية شرقي رفح

غزة: استشهد فلسطيني وأصيب آخر، الأحد، بقصف إسرائيلي استهدفهما شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن “فلسطينيا استشهد وأصيب آخر نتيجة قصف إسرائيلي استهدفهما في المناطق الشرقية لرفح، وتم نقلهما إلى مستشفى غزة الأوروبي”.

وبحسب شهود عيان، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية الفلسطينيين شرقي رفح، ما أسفر عن استشهاد أحدهما وإصابة الآخر، قبل نقلهما إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من الأحد، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إنّ “الاحتلال ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار”، منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن هذه الخروقات “شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا، وتحليقًا مكثفًا للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات”.

كما تشمل الخروقات “منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال 260 ألف خيمة وكرفان (منازل جاهزة)”.

وطالب الثوابتة، المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه والالتزام بمسؤولياته في اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار مع إسرائيل في القطاع في 19 يناير الماضي، إلى 116 شهيدا وأكثر من 490 مصابا.

ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة الاحتلال على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام الاحتلال بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(وكالات)