غزة.. استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ في قصف إسرائيلي 

إسطنبول: أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح الإثنين، استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ في القطاع هاني الجعفراوي، في قصف شنته إسرائيل ضمن حربها المتواصلة للشهر التاسع.

وقالت الوزارة في بيان، إنها “تنعى شهيدها هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة، والذي مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية”.

وتابعت أنهم “يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة، رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية”.

استشهاد هاني الجعفراوي مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة في قصف الاحتلال لعيادة الدرج وسط مدينة غزة وهو على رإس عمله رحمه الله وحسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/n14GpZK3sK — Imad Zakout | عماد زقوت (@ImadZakout) June 23, 2024

وأكدت الوزارة “عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي، رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة، واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية”.

وجددت دعوتها المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية إلى “وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها”.

وشددت على ضرورة “ملاحقة العدو الإسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية”.

ولم يتضمن بيان وزارة الصحة تفاصيل بشأن ملابسات مقتل مدير الإسعاف والطوارئ.

لكن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نقلت عن مصادر طبية لم تسمها إن الجعفراوي قُتل في قصف طائرات إسرائيلية لعيادة “الدرج” الطبية وسط مدينة غزة.

وليل الأحد/ الاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه انتشلت جثتي فلسطينيين يعملان في وزارة الصحة وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لهذه العيادة.

(الأناضول)