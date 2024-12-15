غزة.. استشهاد مصور قناة “الجزيرة” واثنين من الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات- (فيديوهات)

غزة: استشهد 3 فلسطينيين، بينهم مصور قناة “الجزيرة” القطرية أحمد اللوح، واثنان من عناصر جهاز الدفاع المدني، الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.

وأعلنت قناة “الجزيرة”، خلال بثها المباشر، أن مصورها أحمد اللوح “استشهد أثناء تغطيته لأحداث القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة”.

استشهاد مصور قناة #الجزيرة أحمد اللوح في قصف إسرائيلي استهدفه مع طاقم الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/1G2bJZN4EV — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 15, 2024

من جهتها، أفادت “مستشفى العودة”، في بيان، بأن الصحافي أحمد اللوح، استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.

عاجل | اســـتشهاد الصحفي أحمد اللوح بقصف الاحتلال نقطة للدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/xEjFst2N2w — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 15, 2024

وفي السياق نفسه، قال زكي عماد الدين، أحد عناصر جهاز الدفاع المدني، في مقطع مصور: “استشهد عنصران من جهاز الدفاع المدني، وأُصيب آخرون، إثر قصف الجيش الإسرائيلي نقطة لهم في مخيم النصيرات”.

شهادة أحد ضباط الدفاع المدني حول قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي لنقطة للدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد الزميل الصحفي أحمد اللوح وخمسة من أفراد طواقم الدفاع المدني. pic.twitter.com/O68OPRu2ou — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 15, 2024

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)