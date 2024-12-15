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غزة.. استشهاد مصور قناة “الجزيرة” واثنين من الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات- (فيديوهات)

15 - ديسمبر - 2024

فلسطينيون يتفقدون الدمار بموقع غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

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غزة: استشهد 3 فلسطينيين، بينهم مصور قناة “الجزيرة” القطرية أحمد اللوح، واثنان من عناصر جهاز الدفاع المدني، الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.

وأعلنت قناة “الجزيرة”، خلال بثها المباشر، أن مصورها أحمد اللوح “استشهد أثناء تغطيته لأحداث القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة”.

من جهتها، أفادت “مستشفى العودة”، في بيان، بأن الصحافي أحمد اللوح، استشهد نتيجة قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطة تابعة للدفاع المدني في منطقة السوق بمخيم النصيرات.

وفي السياق نفسه، قال زكي عماد الدين، أحد عناصر جهاز الدفاع المدني، في مقطع مصور: “استشهد عنصران من جهاز الدفاع المدني، وأُصيب آخرون، إثر قصف الجيش الإسرائيلي نقطة لهم في مخيم النصيرات”.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول مراد الجزائري:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 5:00 م

    حسبنا الله في حكام العرب

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  2. يقول محمد:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 6:22 م

    امريكا هي التي تقتل الشعب فلسطيني اسرائيل عبارة عن واجهة فقط

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  3. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    ديسمبر 15, 2024 الساعة 9:40 م

    الاصح ان نقول تواصل أمريكا مجازرها في غزة لانه لولا السلاح الأمريكي لما اقدمت إسرائيل علي كل جرايمها.

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