غزة.. استشهاد 29 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء بقصف إسرائيلي الأحد 

غزة: استشهد 29 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين، ومنازل وتجمعات لمواطنين بمناطق متفرقة بقطاع غزة، منذ صباح الأحد.

جاء ذلك وفق بيان إحصائي يومي لمتحدث جهاز الدفاع المدني محمود بصل، في اليوم 359 للحرب على غزة، أشار فيه إلى أن “عدد الشهداء بلغ 25 فلسطينيا نتيجة قصف على القطاع”.

شمال قطاع غزة

وقال بصل: “استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء بقصف مدرسة أم الفحم، التي تؤوي مئات النازحين في بلدة بيت لاهيا”.

وأضاف: “استشهد 5 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا لمواطنين ومنزلين أحدهم لعائلة أبو ناصر، والآخر لعائلة سمور، بجباليا بينهم أطفال”.

مدينة غزة

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف منزل لعائلة “حرارة”، قرب مفترق الشعبية، بينهم أطفال ونساء، وفق ذات المصدر.

وقال بصل: “قصف إسرائيلي على تجمع لمواطنين أدى لمقتل 3 فلسطينيين” آخرين.

محافظة الوسطى

وفي المحافظة الوسطى، أشار بصل، إلى أن غارة إسرائيلية على منزلا يعود لعائلة “قشلان” في مخيم النصيرات ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وأضاف: “استشهد فلسطيني آخر نتيجة قصف استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدخل شركة الكهرباء شرق مخيم النصيرات”.

وتابع بصل: “استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح خطيرة جراء قصف خيمة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح”.

ولفت إلى أن “5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف منزلا يعود لعائلة الدعاليس، غرب مخيم النصيرات”.

جنوب القطاع

وفي محافظة رفح جنوبي القطاع، أفاد بصل، باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف مدفعي إسرائيلي شرق المدينة.

إلى ذلك، استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، فيما أفاد مراسلنا بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية شمال غرب خان يونس، جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,595 مواطنا، وإصابة 96,251 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

(وكالات)