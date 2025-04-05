غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف خيمة ومنزلا بخان يونس

غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 21 آخرون بينهم أطفال ونساء، السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين ومنزلا غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار حرب الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.

وأفادت مصادر طبية، أن “مستشفى ناصر استقبل 4 جثامين و21 جريحا بينهم أطفال ونساء، جراء قصف استهدف المناطق الغربية من خان يونس”.

من جهتهم، أفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خيمة ومنزلا في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

(وكالات)