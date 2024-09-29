غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على تجمعين لمواطنين

غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، بقصف جوي إسرائيلي على تجمعين للمواطنين بقطاع غزة.
وأفاد مصدر طبي بمستشفى “المعمداني” بأن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة غزة.
فيما أفاد شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين قرب “منتزه البلدية” بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد3 فلسطينيين وإصابة آخرين.
كما قال مسعفون فلسطينيون إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بقصف استهدف تجمعا للمواطنين قرب مسجد “رياض الصالحين” بمخيم جباليا شمالي القطاع.
وبدعم أمريكي مطلق تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(وكالات)