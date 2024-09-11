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غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا

11 - سبتمبر - 2024

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غزة: استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون، الأربعاء، جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال جهاز الدفاع المدني في غزة في بيان عبر منصة تلغرام: “استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمدينة رفح جنوب القطاع”.
وأضاف البيان أن “عددا من المفقودين لا يزالون تحت الأنقاض جراء القصف”.
وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 2:01 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🌴🤲🌴

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