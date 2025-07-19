غزة.. استشهاد 43 فلسطينيا السبت بينهم 32 من المجوعين في هجمات إسرائيلية- (فيديو)

فلسطينيون يصلون على جثامين شهداء في خان يونس

غزة: استشهد 43 فلسطينيا بينهم 32 من المجوعين وأصيب عشرات في هجمات إسرائيلية استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، منذ فجر السبت، ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا.

ووفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان، استهدفت هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي خياما تؤوي نازحين، وشقة سكنية، وتجمعات لمدنيين كانوا ينتظرون الحصول على “المساعدات” الأمريكية غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي أحدث المستجدات، استشهد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي استهدفهم بينما كانوا ينتظرون دورهم للحصول على المساعدات الأمريكية غربي مدينة رفح، ليرتفع إجمالي الشهداء جراء هذه المجزرة إلى 32.

كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في جباليا البلد بمحافظة شمال قطاع غزة.

فلسطينيات حرمهن الاحتلال من أولادهن بعد أن قتلهم صباح اليوم خلال بحثهم عن المساعدات والطعام بعد أن وصل الجوع في قطاع غزة مستويات غير مسبوقة جراء الحصار الإسرائيلي pic.twitter.com/nfhajSHshT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 19, 2025

جنوب غزة

في جنوب غزة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المجوعين قرب مركز توزيع “المساعدات” الأمريكية غربي مدينة رفح حيث استشهد 29 منهم بالرصاص وأصاب عشرات بينما كانوا ينتظرون دورهم للحصول على المساعدات.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، اعتمدت تل أبيب وواشنطن خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وفاقمت هذه الآلية معاناة الفلسطينيين في غزة، حيث يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وتسببت هذه الآلية، التي باتت توصف بأنها “مصائد للموت”، في استشهاد 877 فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و666 آخرين منذ 27 مايو الماضي، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس.

وفي مدينة خان يونس، استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف خياما تؤوي نازحين غربي المدينة.

شهيدة طفلة وعدد من الإصابات بعد قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في شارع الثورة وسط مدينة غزة. pic.twitter.com/eHGjuns57G — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 19, 2025

شمال غزة

وفي شمال القطاع، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 17 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين قرب مدرسة التابعين شرقي مدينة غزة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في محيط مجمع الشفاء الطبي عربي مدينة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)