غزة.. استشهاد 6 محررين فلسطينيين بغارتين إسرائيليتين

غزة: استشهد 6 محررين فلسطينيين، الثلاثاء، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا خيام نازحين وسط وجنوب قطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من 21 شهرا.

وأفاد مصدر طبي باستشهاد 6 أسرى محررين غالبيتهم مبعدون من الضفة الغربية إلى قطاع غزة جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيام نزوح في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس وبلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، إن 5 من الشهداء، محررون بصفقة “وفاء الأحرار” لتبادل الأسرى عام 2011، حينما أفرجت إسرائيل عن 1027 أسيرا فلسطينيا، مقابل إطلاق “حماس” سراح الجندي جلعاد شاليط.

وذكر المصدر أن الشهيد السادس هو من الأسرى المبعدين من كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية لعام 2002.

ارتقاء 6 أسرى محررين في محْْزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بحق خيام النازحين في مواصي خان يونس وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وهم: 1. الشهيد المحرر أمجد أبو عرقوب – الخليل

2. الشهيد المحرر محمود أبو سرية – جنين

3. الشهيد المحرر بلال زراع – رام الله

4. الشهيد المحرر رياض عسلية – القدس pic.twitter.com/WrPnR66BDl — ق.ض 𓂆 (@qadeyah_) July 8, 2025

وفي 10 مايو/ أيار 2002، أُبعد 38 فلسطينيا إلى قطاع غزة وأوروبا وفقاً لاتفاق فلسطيني إسرائيلي، من أجل إنهاء حصار الجيش الإسرائيلي لكنيسة المهد في مدينة بيت لحم، والذي استمر 39 يوما آنذاك.

من جهتها، قالت حركة “حماس”، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي اغتال 6 أسرى مُحررين ومُبعدين إلى قطاع غزة، ضمن سياسة “التشفي والقتل المُمنهج بحق من قاوموا وصمدوا” داخل سجون إسرائيل.

القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني أكد في بيان، أن “عمليات استهداف الاحتلال الممنهجة للأسرى المحررين، والتي كان آخرها اغتيال 6 من الأسرى المحررين المبعدين إلى غزة، ما هي إلا دليل على الحقد الصهيوني الدفين”.

وتابع: “اغتيال الأسرى يأتي ضمن سياسة التشفي والقتل الممنهج بحق من قاوموا وصمدوا ودفعوا سنيّ عمرهم داخل زنازين الظلم”.

ونعى حنيني الأسرى “الشهداء: ناجي عبيات، وبلال زراع، ومحمود أبو سرية، وأمجد أبو عرقوب، ورياض عسلية، ومحمود الدحبور”.

وأشار إلى أن هذه الجريمة “ستضاف إلى سجل طويل من الجرائم والمجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة والضفة، والتي لن تسقط بالتقادم”.

(الأناضول)