غزة.. استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منازل وخيمة نازحين- (فيديوهات)

انتشال جثمان أحد الشهداء من تحت أنقاض مبنى في خان يونس

غزة: استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر، الخميس، بغارات إسرائيلية استهدفت منازل وخيمة تؤوي نازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في بيان، إنّ طواقمه “تمكنت من انتشال 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلاً لعائلة درويش في مخيم الشاطئ” غرب مدينة غزة.

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة درويش بمخيم الشاطئ غرب غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/buh8jWLkfx — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 3, 2024

وكثفت الآليات الإسرائيلية قصفها المدفعي وإطلاق النار شرق حييّ الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة، بينما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبانٍ سكنية في محيط الكلية الجامعية جنوب المدينة، وفق مصدر محلي.

وأشار إلى إصابة عدد من الفلسطينيين جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” قنابل على تجمع للمواطنين قرب مدرسة بنات الصبرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

قصف مدفعي شرق حي الزيتون وحي الشجاعية ومحيط مربع ابو شريعة بحي الصبرة شرق وجنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/i2mWyZIXjj — صاحب السعادة (@16_Gouda) October 2, 2024

وأضاف المصدر ذاته أنّ زوارق حربية إسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها تجاه سواحل مدينتي غزة ودير البلح (وسط القطاع).

وقال مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى” إن “شهيدا وعدد من الإصابات وصلوا المشفى جراء استهداف طائرة مروحية إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين داخل مدرسة في دير البلح”.

🔴 اللحظات الأولى بعد ارتقاء الأسير المحرر والمعبد إلى #غزة عبد العزيز صالحة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين داخل مدرسة دير البلح الأساسية للبنين بجوار العيادة الحكومية في دير البلح وسط قطاع غزة pic.twitter.com/xe8QYcBCUr — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 2, 2024

بدوره أفاد “مستشفى العودة” في مخيم النصيرات (وسط) في بيان “بوصول شهيد و7 إصابات إلى المشفى جراء قصف طائرات إسرائيلية للمخيم”.

وذكر شهود عيان، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو خوصة غرب مخيم النصيرات ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين.

وكثفت الآليات الإسرائيلية المتمركزة في محيط مدينة الأسرى غربي مخيم النصيرات إطلاق النار والقصف المدفعي تجاه منازل المواطنين في أنحاء المخيم، كما أطلقت قنابل دخانية غربي النصيرات، وفق الشهود.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية جنوب مخيم البريج ومحيط المقبرة ومسجد أبو مدين ومحيط أبراج أبو جبة بلوك 12 (وسط).

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الغربية من المدينة وسط إطلاق نار من الآليات المتمركزة في المناطق الجنوبية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هجومها على قطاع غزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)