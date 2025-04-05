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غزة.. استشهاد 8 فلسطينيين بقصف إسرائيلي متفرق ونسف مبان في رفح- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

فلسطينيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في مدينة غزة

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غزة: استشهد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة منذ فجر السبت، فيما واصل جيش الاحتلال نسف مبان سكنية غرب مدينة رفح في إطار عمليته العسكرية المتواصلة منذ 23 مارس/ آذار الماضي.

وفي أحدث الغارات، أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضاف أن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا في منطقة ميراج شمال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وفجر السبت، قال مصدر طبي إن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مقر تكية لتوزيع الطعام في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأضاف المصدر أن فلسطينيا استشهد وأصيبت زوجته وطفله جراء قصف شقة سكنية وسط مدينة خان يونس.

وقال شهود عيان إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، استشهدت سيدة فلسطينية في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية جددت قصفها حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجرا، فيما أطلقت النيران بكثافة صوب المنطقة.

وأشار الشهود إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات نسف مبان سكنية غرب المدينة في إطار عمليته العسكرية المتواصلة في حي تل السلطان منذ 23 مارس الماضي، حيث طوق المنطقة بهدف تعميق سيطرته و”توسيع المنطقة الأمنية العازلة” هناك.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتشهد غزة هذا التصعيد العسكري المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وسط تدهور تام في الوضع الإنساني والصحي مع فرض تل أبيب حصارا مطبقا عليها، متجاهلة كافة المناشدات الدولية لرفعه.

(الأناضول)

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