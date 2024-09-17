غزة: الاحتلال يدمّر مربعاً سكنياً فوق الأهالي… والمقاومة تقتل 4 من جنوده

غزة ـ «القدس العربي» : تواصلت المجازر الإسرائيلية في غزة، أمس الثلاثاء، إذ قصفت قوات الاحتلال بشكل عنيف مربعات سكنية ومنازل مدنية، كان أعنفها على مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الشهداء بينهم أطفال، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين لكتائب “القسّام” جنوب قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا يقع شمال مخيم البريج وسط غزة، يضم عدة منازل مأهولة بالسكان تعود لعوائل البطران وأبو شوقة والترتوري، من دون سابق إنذار.

وأعلنت فرق الإنقاذ أن خمسة شهداء بينهم أطفال، نقلوا الى مشفى العودة وسط القطاع في اللحظات الأولى للاستهداف، لافتة إلى أن الطيران الحربي استهدف طواقم الإنقاذ عندما ذهبت لانتشال الشهداء في المنطقة المستهدفة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد فرق الإنقاذ.

وتلقى الدفاع المدني عشرات مناشدات الاستغاثة من الأهالي والمصابين العالقين داخل المنازل. وأكد وجود عشرات العالقين تحت الأنقاض.

وأكد جيران أصحاب المنازل المستهدفة الذين شاركوا في عمليات الإنقاذ، وقد وصلوا برفقة مصابين إلى مشفى العودة، أن القصف ترك دمارا كبيرا في المكان.

وقال أحدهم لـ “القدس العربي” وكانت على ثيابه بقع من دماء الضحايا وقد تحدث بصوت متوتر من المشهد “حرام الي بيصير الدور (المنازل) كلها تدمرت، والناس استشهدوا”، مؤكدا أنه لا يزال هناك ضحايا عالقين داخل المنازل المستهدفة. وفي مشهد حزين حمل الأهالي وذوو الشهداء الجثامين ووضعوهم في ساحة أمام مشفى العودة في مخيم النصيرات، للصلاة عليهم قبل مواراتهم الثرى. وفي مدينة دير البلح سقط شهيدان وسبع إصابات عندما قصفت قوات الاحتلال خيمة نازحين، مقامة في منطقة البركة.

وفي مدينة غزة، سقط شهيد وعدد من الإصابات بجراح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة “الشوبكي” في شارع الصحابة في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وليل الإثنين سقط ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات في قصف جيش الاحتلال لشقة سكنية لعائلة الشامي في شارع الثلاثيني في مدينة غزة، وقال جهاز الدفاع المدني إن من بين الشهداء طفلا.

جاء ذلك في وقت استمرت هجمات جيش الاحتلال على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية بعنف الأطراف الشرقية لحي الزيتون، كما تعرضت للقصف منطقة دوار دولة والمناطق الواقعة جنوب شارع 8.

وفي السياق، واصل جيش الاحتلال شن الهجمات العنيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع، وذلك على وقع التوغل البري المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان أحد الشهداء من منطقة مصبح شمال المدينة، كما أصيب مواطنان جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من السكان شمالي المدينة.

إلى ذلك، قتل 4 جنود إسرائيليين في كمين نصبته لهم المقاومة جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 4 جنود إسرائيليين في كمين نصبته كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح جنوب قطاع غزة عصر أمس الثلاثاء.

في حين قالت كتائب “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها “دمرت دبابة ميركافا صهيونية شرق رفح بتفجير عبوة ثاقب برميلية شديدة الانفجار”، كما نشرت مشاهد من قصفها لمدينتي عسقلان وسديروت شمال غلاف غزة برشقة صاروخية.