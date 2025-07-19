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غزة.. الاحتلال يغتال مدير مركز شرطة النصيرات بقصف منزله 

منذ 12 دقيقة

العقيد عمر سعيد عقل وأسرته- صورة متداولة بفيسبوك

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غزة: اغتالت إسرائيل، السبت، مدير مركز شرطة النصيرات بالمحافظة الوسطى العقيد عمر سعيد إثر قصف منزله وسط قطاع غزة.

وقالت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في غزة في بيان: “أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال العقيد عمر سعيد عقل، بغارة جوية استهدفت منزله في بلدة الزوايدة وسط القطاع ظهر اليوم”.

وأوضحت الوزارة أن الغارة أسفرت أيضا عن استشهاد 11 شخصا من عائلة عقل، وذلك “في مجزرة جديدة تُضاف إلى سجل الاحتلال الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكدت المديرية أن ضباط وأفراد الأجهزة الشرطية “يواصلون القيام بواجباتهم في الوقوف إلى جانب أبناء الشعب ودعم صمودهم”، وذلك رغم الاستهداف الإسرائيلي.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ”اتخاذ موقف حازم لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة ضد منتسبي جهاز الشرطة الذين يؤدون مهاما مدنية، ويحظر استهدافهم وفقا للقانون الدولي”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(وكالات)

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