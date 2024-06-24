غزة: الاحتلال يفتك بمركز توزيع أغذية… و21 ألف طفل مفقودون

غزة -«القدس العربي»: استهدف الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، مناطق عدة في غزة، موقعا شهداء، بينهم عدد من حراس المساعدات، وسط تفاقم الجوع في القطاع، وتعرّض نازحين لتسمم غذائي إثر تناولهم أطعمة منتهية الصلاحية.

واستشهد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مجموعة من المواطنين شرق خان يونس، إذ استهدف الاحتلال المواطنين عند دوار بني سهيلا، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر في المدينة.

كذلك قال مسعفون إن 11 فلسطينيا استشهدوا في غارتين جويتين استهدفتا إمدادات المساعدات.

فقد أدى هجوم على مركز لتوزيع المواد الغذائية في مدينة غزة بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين إلى استشهاد ثلاثة أشخاص. وقال مسعفون إن هجوما آخر وقع قرب بلدة بني سهيلا في جنوب غزة تسبب في استشهاد ثمانية على الأقل بينهم حراس كانوا يرافقون شاحنات المساعدات.

واستهدفت غارة جوية عيادة حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، أحدهم مدير الإسعاف والطوارئ في الوزارة هاني الجعفراوي، وإلى إصابة آخرين بجروح مختلفة.

ونعت وزارة الصحة الشهيد الجعفراوي، وقالت إنه “مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية، وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة، رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية”.

في السياق ذاته، أعلنت منظمة “إنقاذ الطفولة” الدولية أن قرابة 21 ألف طفل في غزة ظلوا تحت الأنقاض أو اعتُقلوا أو دُفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

وبينت في بيان لها، أن عدد الأطفال المنفصلين عن أهاليهم ارتفع بسبب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على مدينة رفح جنوب القطاع، وأن الذين يقومون بحماية الأطفال غير المحميين يتعرضون لضغوط.

وأشارت إلى أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فُقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مقابر مجهولة.

إلى ذلك، تعرّض أكثر من 60 نازحا بينهم أطفال في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، لتسمم غذائي بسبب تناول أطعمة منتهية الصلاحية.

وأكدت لجنة الطوارئ في وزارة الصحة في القطاع أن شاحنات المساعدات ظلت أشهراً تحت الشمس وفي داخلها معلبات، ما أدى إلى تلفها.