غزة: الاحتلال يقتل العشرات… عمليات نسف كبيرة واستهداف مشفى كمال عدوان

غزة ـ «القدس العربي» : استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر في قطاع غزة، وشنت هجمات دامية أوقعت عشرات الشهداء بينهم عدد كبير من الأطفال، كما صعدت في الوقت ذاته من هجومها البري على مناطق شمال القطاع، وذلك بعد أن طلبت إخلاء مستشفى كمال عدوان.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات وصل منها 32 شهيدًا إلى المستشفيات في حصيلة غير نهائية و54 إصابة خلال 24 ساعة. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,259 شهيداً و 107627 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

في المقابل أعلنت المقاومة الفلسطينية عن تمكنها من قنص ضابط وإيقاع 9 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح شمال غزة. وأعلنت كتائب “القسام” -الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مقاتليها من تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعبوة “العمل الفدائي” في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

كذلك أعلنت كتائب “القسام” عن تمكنها من قنص ضابط إسرائيلي في شارع أبو العيش وسط مخيم جباليا. وتبنت استهداف قوة إسرائيلية قوامها 9 جنود كانت متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة “TBG”، وأكدت أن مقاتليها أوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح، وذلك خلال وجودها غرب مخيم جباليا. كما تبنت كتائب القسام عملية استهداف ناقلة جند بعبوة “العمل الفدائي” غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، قالت إن مقاتليها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة ضد جنود وآليات العدو في منطقة الخلفاء والعلمي وسط مخيم جباليا.