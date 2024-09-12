غزة: الاحتلال يقصف بالصواريخ والمدفعية المنازل والشوارع ويوقع شهداء

غزة ـ «القدس العربي»: شهدت كافة مناطق غزة تصعيدا إسرائيليا خطيرا، تعمدت فيه قوات الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر.

وفي مدينة غزة استشهد عدة أشخاص في قصف قوات الاحتلال التي واصلت تصعيدها العسكري ضد حي الزيتون، الذي يتعرض لهجوم بري عنيف منذ عدة أيام.

واستشهد مواطنان وأصيب عدد من السكان بجراح مختلة، جراء قصف الاحتلال شارع كشكو في حي الزيتون، وفي هجوم آخر سقطت شهيدة وعدد من المصابين في استهداف الاحتلال محيط مدرسة عين جالوت في الحي نفسه.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربعة شهداء سقطوا في قصف طائرات الاحتلال لشقة سكنية تعود لعائلة البلبيسي تقع في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وعند منتصف ليل أمس الخميس سقط ثلاثة شهداء، وعدد من الإصابات، نتيجة قصف استهدف مجموعة من المواطنين مقابل مخبز الشرق في حي النصر شمال غزة.

وكان خمسة شهداء بينهم أطفال سقطوا ليل الأربعاء، إضافة إلى عدد من المصابين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً يقع قرب مسجد الشمعة في حي الزيتون

وفي السياق، استمر القصف الجوي والبري العنيف على حي الزيتون الذي يتعرض لليوم العاشر على التوالي لعملية توغل برية تطال أطرافه الشرقية والجنوبية.

وذكر جهاز الدفاع المدني أن عمليات قصف ونسف وحرق للمنازل تنفذها قوات الاحتلال لمنازل المواطنين جنوب شارع رقم 8.

وأوضح أن القصف يتركز في مربع علي بن أبي طالب ومنطقة المصلبة ومفترق أبو حبيب ومنطقة المجمع الاسلامي.

كما تعرضت المناطق الشرقية للمخيم لهجمات مماثلة، تخللها أيضا قصف مدفعي عنيف نفذته المدفعية الإسرائيلية.

أما في شمال غزة، فقد استهدفت قوات الاحتلال منزلاً لعائلة صيام في مخيم جباليا ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من المصابين.

وواجهت الطواقم الطبية صعوبة في انتشال جثامين الشهداء والإصابات بعد القصف الذي دمر منزل العائلة.

كذلك سقط شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية لمخيم جباليا.

هجمات على الوسط والجنوب

جاء ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال هجماتها العنيفة على الأطراف الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا، التي أنذرت سكانها بالنزوح القسري منذ عدة أيام، وتعرضت البلوكات السكنية التي هددها الاحتلال بالإخلاء القسري لقصف مدفعي عنيف.

وقد ترافق ذلك مع هجمات بالمدفعية طالت المناطق الحدودية الشمالية والشرقية لبلدة بيت حانون.

وفي وسط قطاع غزة، وبالرغم من أجواء الحزن التي خيمت على النصيرات، بعد مجزرة «مدرسة الجاعوني» التي تؤوي نازحين، وراح ضحيتها 18 شهيدا، سقطوا ليل الأربعاء، إلا أن قوات الاحتلال واصلت هجماتها العنيفة، واستهدفت من جديد أطراف المخيم الشمالية بالقصف المدفعي الذي طال أحياء الدعوة والمفتي ومحيط شركة الكهرباء، وأغارت طائرات الاحتلال على منزل في حي الدعوة.

وفي السياق أيضا تعرض العديد من المناطق الغربية للنصيرات لعمليات إطلاق نار كثيف من قبل الدبابات والزوارق الحربية الإسرائيلية.

حصيلة الضحايا ترتفع إلى 41118 شهيداً و95125 مصاباً منذ بدء العدوان

كما نسف الاحتلال مباني سكنية في المناطق الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، وشهدت مناطق شمال وشرق المخيم عمليات قصفا مدفعيا وإطلاق نار كثيفا من الآليات العسكرية المتركزة قرب الحدود.

وفي مدينة خان يونس، سقط شهيد في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة «المواصي» غربي المدينة وهي منطقة تؤوي نازحين كثيرين.

كما استشهد شاب خلال قيادته دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس، بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية.

وهاجمت قوات الاحتلال أكثر من مرة البلدات الشرقية وتحديدا الأحياء القريبة من الحدود الفاصلة، ومنها أحياء تقع في بلدات القرارة وعبسان وبني سهيلا.

واستمرت أيضا هجمات جيش الاحتلال على مدينة رفح التي تتعرض لهجوم بري عنيف، حيث استشهد ثلاثة مواطنين في غارة جوية استهدفت منطقة خربة العدس شمالي المدينة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية الأطراف الشرقية والشمالية للمدينة، كما قامت بعمليات إطلاق نار على الأحياء الموجودة على مقربة من الحدود، رغم تأكدها من عدم وجود أي سكان في داخلها، بعد أن نزح سكانها قسرا منذ بدء الهجوم البري.

نسف وتدمير

وتعرضت كذلك الأحياء الغربية لهجمات عنيفة، تخللها تدمير ونسف العديد من المنازل، حيث توجد الآليات العسكرية الإسرائيلية في عدة مناطق في حيي تل السلطان والسعودي.

وتحدثت مصادر طبية جنوب القطاع عن وصول جثامين 12 شهيدا إلى مشفيي ناصر والأوروبي في مدينة خان يونس، حتى ظهر أمس الخميس، وذكرت أن الشهداء ثمانية نقلوا الى مشفى ناصر وأربعة الى الأوروبي، كانوا ما بين شهداء سقطوا في هجمات جديدة للاحتلال على رفح وخان يونس، وآخرين انتشلوا من مناطق تراجع منها الاحتلال مؤقتا في مدينة رفح.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن قيام قوات الاحتلال بارتكاب ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 34 مواطنا، وإصابة 96 آخرين، خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41118 شهيدا، والمصابين إلى 95125 منذ بدء العدوان، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

إلى ذلك، فقد استمرت أزمات السكان المعيشية جراء الحرب، والتي تسببت في نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وفي عدم قدرة الجهات المختصة على تلبية احتياجات السكان والنازحين، لعدم امتلاكها الإمكانيات اللازمة لصيانة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

وذكرت بلدية غزة أن استمرار تضرر خط تصريف بركة الشيخ رضوان الملوثة يهدد بكارثة كبيرة، وأكدت أن قوات الاحتلال دمرت خلال الحرب البنية التحتية لا سيما شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار.