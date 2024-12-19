غزة: الاحتلال يواصل المجازر واستهداف المربعات السكنية… والمقاومة تعلن الإجهاز على 4 جنود في مخيم جباليا

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: شهدت مناطق قطاع غزة، خاصة مناطق الشمال التي تتعرض لحصار محكم، تصعيداً خطيراً في المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وسقط أكثر من 50 شهيداً جراء استهداف مناطق التوغل والنزوح، في الوقت الذي تعمد فيه جيش الاحتلال تدمير مربعات سكنية جديدة، لجعل مناطق التوغل غير قابلة للحياة.

وفي شمال غزة، استهلت قوات الاحتلال بداية يوم أمس الخميس، بتنفيذ مجازر دامية، استهدفت فيها من تبقى من عائلات لم تنزح إجبارياً إلى مدينة غزة، وتخللها أيضا تدمير مربعات سكنية. وكذلك كان الحال في شرق مدينة غزة حيث ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 20 جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدرستين تؤويان نازحين ومنزلاً في حي التفاح.

وفي جباليا البلد استشهد 13 مواطناً وسقط عدد من المصابين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً، وفي مجزرة أخرى، استشهد ستة مواطنين وأصيب عدد من الفلسطينيين بجراج مختلفة، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق عدة في شارع النزهة.

تواصل المجازر دفع منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، لاتهام إسرائيل بتنفيذ حملة “تطهير عرقي” في قطاع غزة، وذلك في تقرير أصدرته أمس يوثّق 14 شهراً من الصراع. وقال الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكيير “نرى مؤشرات واضحة على تطهير عرقي إذ انّ الفلسطينيين يُهجَّرون قسراً ويتم حصارهم وقصفهم”.

في المقابل ورغم الاحتياطات الأمنية الكبيرة، إلا أن طائرات مسيرة تابعة للمقاومة تمكنت من الإقلاع من القطاع واختراق مجال مستوطنات الغلاف، وأعلن جيش الاحتلال أنه تمكن من اعتراض إحدى المسيرات التي عبرت الحدود. وذكرت تقارير عبرية أن طائرة مسيرة سقطت في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعد فشل الدفاعات الجوية في التصدي لها”. وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس”، عن تمكن أحد مقاتليها من طعن ضابط إسرائيلي وثلاثة جنود من “المسافة صفر”، والإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وهذا الهجوم أثبت أن نشطاء المقاومة لا زالوا يتحركون بأريحية وينفذون الهجمات العسكرية، ضد قوات الاحتلال المتوغلة شمال غزة، رغم حديث جيش الاحتلال عن تدمير قدرات المقاومة هناك. كما أثبت الهجوم ضعف قدرات جنود الاحتلال، في مواجهة ناشط بمفرده يحمل سكيناً، ويقوم بطعنهم حتى الموت واغتنام أسلحتهم والعودة بها. كذلك أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم -الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية، عن قصف لجنود وآليات العدو جنوب محور “نتساريم” وسط القطاع، بقذائف الهاون.