غزة: الاحتلال يواصل مجازره ويقتحم مراكز إيواء ويدمر ألفي قبر

غزة – «القدس العربي»: استُشهد وأصيب عشرات الغزاويين، أمس الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم أيضا مراكز إيواء تابعة لوكالة “الأونروا”، ودمر مربعا سكنيا.

وقال شهود عيان لوكالة “وفا” إن 25 مواطنا استُشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حمادة في حي التفاح شرق مدينة غزة، شمال القطاع.

وفي الحي ذاته نبشت قوات إسرائيلية قبرا. وألقيت جثث ورفات ملفوفة بالأكفان إلى جانبه فوق أرض موحلة.

وتقول وزارة الشؤون الدينية في القطاع إن الجيش الإسرائيلي “هدم ودمر أو خرب أكثر من ألفي قبر في عشرين مقبرة رسمية وعشوائية وفي داخل المستشفيات” خلال عملياته في القطاع.

في حين أظهر مقطع فيديو للمصور الصحافي محمد الزعنون تدمير طائرات الاحتلال لمربع سكني كامل في مدينة رفح.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى “26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و387 مصابا” منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 مجزرة ضد عائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 215 شهيدا و300 إصابة” .

في حين قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة إن قوات الاحتلال تواصل قصف وحصار مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس غزة لليوم الثامن على التوالي. وأضافت أن قسم الجراحة في مستشفى الأمل توقف عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد مخزون الأوكسجين.

إلى ذلك، أكدت قناة “الجزيرة” أن قوات الاحتلال اقتحمت مراكز الإيواء التابعة لوكالة “الأونروا” في حي الرمال الجنوبي وسط مدينة غزة، واعتقلت عشرات المواطنين. وأعلنت “كتائب القسّام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.