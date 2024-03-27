غزة: الاحتلال يواصل مجازره ويقتحم مشفى… واستمرار المقاومة

غزة – «القدس العربي»: واصلت قوات جيش الاحتلال هجماتها الدامية ضد العديد من مناطق قطاع غزة، وأوقعت عشرات الضحايا الجدد، بعد أن دمرت العديد من المنازل فوق رؤوس ساكنيها، فيما اقتحمت مشفى ناصر في مدينة خانيونس، واعتقلت عددا من المرضى والنازحين والطواقم الطبية.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من الشهداء والإصابات سقطوا جراء استهداف مطعم ومنزل لعائلة سكيك في محيط مفترق أبو طلال، القريب من مجمع الشفاء.

جاء ذلك في وقت استمر فيه حصار مناطق غرب غزة، حيث تتعرض المنازل هناك لعمليات قصف مدفعي وأخرى من الطيران الحربي، دون أن يتمكن سكانها من المغادرة خشية من الاستهداف بنيران القناصة أو بصواريخ الطيران المسيّر، على غرار ما حصل مع آخرين.

وتحدثت مصادر عن حرق منازل السكان في غرب غزة. فيما أشارت أخرى إلى استهدف عمارة اللولو، وعمارة الأكابر في منطقة شارع فلسطين، في حي الرمال، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل.

كما نفذ غارات على منزلين آخرين في مخيم الشاطئ، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين. كذلك سقط عدد آخر من الشهداء والمصابين، جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وفي وسط قطاع غزة، شنّ الطيران الحربي عدة غارات جوية استهدفت عدة منازل، كان من بينها استهداف منزل غرب مخيم النصيرات، كما قامت المدفعية بقصف العديد من المناطق الحدودية الواقعة شرقا.

كذلك استمر العدوان على مدينة خانيونس، وتحديدا في محيط مشفيي الأمل وناصر، وبعد يوم من إخلاء الأول بعد إجبار المرضى والطواقم الطبية على تركه، وإخراجه عن الخدمة، قامت تلك القوات بالاقتحام الثاني.

وحسب ما أكدت مصادر طبية، فإن تلك القوات اعتقلت خلال الاقتحام عددا من الكوادر الطبية والنازحين، كما قامت بإطلاق النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المشفى إلى مناطق غرب خانيونس.

وفي رفح، استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون في قصف طال عدة منازل في المدينة، منها منزل لعائلة ضهير في منطقة خربة العدس شمالي المدينة، ومنزل لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة وسط المدينة.

في الموازاة، بثت قناة «الجزيرة» مشاهد حصرية تظهر إعدام جنود إسرائيليين لمدنيين فلسطينيين اثنين أثناء محاولتهما العودة إلى شمال قطاع غزة، كما تظهر المشاهد دفن الجنود الإسرائيليين للشابين بعد قتلهما باستخدام جرافة.

في حين أعلنت وزارة الصحة عن ارتكاب الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 76 شهيدًا و102 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن عدد الشهداء منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 32490 شهيدًا و74889 إصابة.

في المقابل، تواصلت عمليات فصائل المقاومة، إذ قالت كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، إن مقاتليها «تمكنوا من قنص أحد جنود جيش الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة».

فيما أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» أنها «قصفت تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء بقذائف الهاون».

وأضافت أنها «قصفت بصواريخ (بدر1) تجمعا لآليات الاحتلال ومقرا للقيادة جنوب شرق كيسوفيم في غلاف غزة».

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل رقيب في صفوفه إثر اشتباك في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 597.