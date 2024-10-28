غزة: الاحتلال يوقع شهداء جدداً في قصف تجمعات مواطنين ومنازل

غزة – «القدس العربي» : استمرت هجمات جيش الاحتلال على غزة، حيث سقط عدد جديد من الشهداء، وسط استمرار عمليات الترحيل القسري لسكان شمال القطاع.

ولا يزال التصعيد الحربي الإسرائيلي على الوتيرة ذاتها شمال غزة، حيث تخضع قوات الاحتلال مناطق واسعة لحصار محكم على وقع استمرار المجازر الدامية.

وذكرت مصادر طبية أن شهيدا وعددا من الإصابات سقطوا، جراء إطلاق طائرة حربية صاروخا على مجموعة من المواطنين في ساحة مسجد “القسام” في مشروع بيت لاهيا.

كما أصيب مواطنون خلال استهداف تجمع في منطقة جباليا البلد نفذته قوات الاحتلال التي شنت أيضا سلسلة هجمات عنيفة على عدة مناطق في مخيم جباليا. وهذا المخيم باتت معظم طرقاته غير صالحة للسير، من كثرة الركام المتناثر جراء قصف المباني والمنشآت العامة.

أعمدة الدخان

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من عدة أحياء في المخيم، ومنها مناطق تقع وسط جباليا، كما طالت الغارات الجوية والقصف المدفعي منطقة تل الزعتر والفالوجا والمناطق القريبة من منطقة الشيخ زايد، كما استهدفت منطقة الفاخورة في المخيم.

وحسب مصادر محلية، فقد نُفذت عمليات نسف جديدة للعديد من المباني، حيث دوت أصوات انفجارات ضخمة هناك هزت المنطقة أكثر من مرة.

وكالعادة لم يعرف حجم الدمار ولا أعداد الضحايا الجدد الذين سقطوا داخل المخيم، بسبب استمرار جيش الاحتلال في منع طواقم الإنقاذ والإسعاف من الوصول إلى المصابين لإجلائهم. وأبلغ مواطنون أجبروا مؤخرا على النزوح القسري، عن رؤية جثث في الشوارع، فيما أكد آخرون سقوط ضحايا كثر تحت ركام المنازل المدمرة.

واستهدفت أيضا غارات جيش الاحتلال منازل المواطنين في مشروع بيت لاهيا وكذلك في البلدة نفسها، وهي مناطق تقع شمال مخيم جباليا، وقد شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية سلسلة مجازر طالت نازحين في مراكز إيواء، ومربعات سكنية أبيدت بالكامل، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وتخلل الهجوم على شمال قطاع غزة حسب شهود عيان، قصف المدفعية بعنف المناطق الشرقية لبلدة جباليا، وعدة مناطق وسط البلدة، وكذلك المناطق الشمالية والشرقية لبلدة بيت حانون الواقعة على مقربة من السياج الحدودي.

وجاءت الهجمات الجديدة فيما أبقت قوات الاحتلال على حصار مشفيي العودة والإندونيسي شمالي القطاع، بعد أن أخرجت مشفى كمال عدوان عن الخدمة، بعد إفراغه من الطاقم الطبي والمرضى، وإجبار عدد منهم على النزوح واعتقال عدد آخر.

وفي السياق، استمرت هجمات جيش الاحتلال على مدينة غزة، واستشهد ثلاثة مواطنين وسقط عدد من الإصابات، جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان جرّاء قصف إسرائيلي استهدفهما بالقرب من مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وهاجمت قوات الاحتلال الأحياء الواقعة ما مدينة غزة ومخيم جباليا، وهي التوام والصفطاوي، بالقصف المدفعي وبصواريخ الطائرات الحربية. كما قامت آليات الاحتلال بإطلاق النار بشكل مكثف على المناطق الواقعة شمال منطقة الصفطاوي.

في السياق، هاجمت قوات الاحتلال أيضا مناطق أخرى تقع جنوب شرق مدينة غزة، حيث طالت الهجمات الحدود الشرقية لحي الزيتون والمربعات السكنية الواقعة جنوب الحي، وتحديدا خلف شارع رقم 8.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية عدة مناطق في الحي، كما قامت في الوقت ذاته طائرات مروحية بإطلاق النار على تلك الأماكن.

وذكرت مصادر محلية أن الطيران الحربي استهدف بغارة جوية محيط عيادة شهداء حي الزيتون.

كما قامت طائرة مسيرة من نوع “كواد كوبتر” بإطلاق النار على منطقة مفترق دولة جنوبي الحي. وتعرضت أطراف حي الصبرة القريب لعمليات قصف مدفعي، فيما هاجمت الزوارق الحربية المناطق الساحلية لمدينة غزة بالرشاشات الثقيلة، على وقع عمليات قصف طالت حي تل الهوا.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة، في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، لـ “الأناضول”، فضل عدم ذكر اسمه، بـ”وصول جثامين 5 فلسطينيين للمشفى إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في الزوايدة، وعشرات الجرحى بينهم أطفال ونساء”.

نقل 3 جثامين

فيما قال مصدر طبي آخر في مستشفى العودة في مخيم النصيرات (وسط)، فضل عدم ذكر اسمه، إن “جثامين 3 فلسطينيين آخرين نقلت إلى المشفى جراء القصف ذاته في بلدة الزوايدة” . كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة “أبو أمونة” يقع في حي المفتي شمال مخيم النصيرات. واستشهد طفل بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، أطلقته صوبه طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر”، في مخيم المغازي.

وقضى اثنان من المواطنين وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال لمحيط دوار الشهداء في مخيم البريج، حيث جرى نقل الضحايا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأطلقت طائرات مروحية وآليات الاحتلال النار من رشاشات ثقيلة على المناطق الشمالية الغربية لمخيم النصيرات، وألقت طائرة من نوع “كواد كوبتر” قنبلة وأطلقت النار على منطقة أرض أبو معلا غرب المخيم، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، فيما تعرضت المناطق الشمالية الشرقية للمخيم لعمليات قصف مدفعي عنيف.

كما استهدفت قوات الاحتلال أيضا الحدود الشمالية الشرقية لمخيم البريج.

وحسب سكان من المخيم، فإن جيش الاحتلال قام بنسف منازل تقع شمال شرق المخيم.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا يقع في منطقة بلوك 7 شرق مخيم البريج، كما قام الطيران الحربي بشن غارة على محيط مسجد الشهيد في المخيم.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية المناطق الشرقية لمخيم المغازي، فيما تعرضت أيضا الحدود الشرقية لمدينة دير البلح لقصف مدفعي.

وفي السياق، تعرضت المناطق الحدودية لبلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة، والواقعة شرق مدينة خان يونس لقصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال.

وقامت طائرة حربية باستهداف منزل لعائلة “العمور” يقع في بلدة الفخاري جنوب شرقي مدينة خان يونس.

أما في مدينة رفح جنوبي القطاع، التي تواصلت فيها عملية التوغل البري بوتيرته المعتادة فقد استشهد مواطن جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة خربة العدس شمالي المدينة. واستشهد مواطن آخر وأصيب عدد من المواطنين بجروح، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية، منطقة المواصي غرب المدينة.

وقصفت قوات الاحتلال بالمدفعية والطيران المروحي عدة أحياء شرق وشمال المدينة، ونسفت عدة منازل في تلك المناطق.

كما أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة قرب “محور فيلادلفيا” النار على المناطق القريبة الواقعة جنوب المدينة.

وتعرضت أيضا أحياء المدينة الغربية تل السلطان والسعودي لعمليات قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية المتوغلة.