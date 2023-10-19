غزة: الاحتلال يُلمّح لاقتراب العملية البرية … واستشهاد قيادية في «حماس»

غزة – «القدس العربي»: في وقت واصلت دولة الاحتلال عدوانها على غزة، موقعة المزيد من الشهداء، ألمح وزير دفاعه الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الخميس، إلى اقتراب موعد العملية العسكرية البرّية، فيما أكدت كتائب «القسام» قصفها عددا من البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة «ردا على «المجازر الإسرائيلية بالقطاع».

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن غالانت قوله خلال لقائه عدداً من الضباط في الجيش في منطقة غلاف غزة، إنهم «قريباً سيرون غزة من الداخل». وقال الوزير: «أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا ترونها من الداخل، الأوامر ستصل»، في إشارة إلى أوامر الحكومة للجيش ببدء العملية العسكرية البرية في غزة. وفي أكثر من مناسبة، أكد مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اعتزام تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية برية في غزة. وأول أمس، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لتنفيذ هكذا عملية.

في الموازاة، واصل جيش الاحتلال غاراته على القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء «في العدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3859 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13500 جريح».

وأوضحت الوزارة أن أكثر من 3785 شهيداً ارتقوا في القطاع، بينما أصيب أكثر من 12 ألف جريح.

أما في الضفة الغربية، فارتقى 74 شهيداً، آخرهم خمسة شهداء في مخيم نور شمس بطولكرم، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1300 جريح.

واستشهد عدد من الفلسطينيين، ليل الأربعاء/الخميس، وأصيب آخرون إثر قصف الطائرات الإسرائيلية مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قرب مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنّ «القصف الإسرائيلي أدى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى».

يشار إلى أن مئات المواطنين نزحوا إلى المدارس للاحتماء من الغارات الإسرائيلية التي دمرت منازل العديد منهم، خاصة في شمال غزة.

كما شنت الطائرات غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تؤوي نازحين في منطقة الحاووز في مخيم خان يونس، جنوب القطاع، ما أوقع قتلى وجرحى، وفق «وفا».

وحسب الوكالة، فقد «سقط 9 قتلى على الأقل، بينهم 7 أطفال، في قصف على منزل عائلة البكري، جنوب خان يونس، ونقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، وما زال العديد من أفراد العائلة تحت الركام».

في السياق، نعى المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة النائبة جميلة الشنطي العضوة في المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي استشهدت في قصف إسرائيلي.

وحسب المجلس فإن الشنطي قضت «حياة حافلة بالعطاء والبذل والتضحية في سبيل رفعة القضية الفلسطينية، وكان لها الدور الكبير والمشهود في العمل البرلماني والأكاديمي والسياسي والدعوي والتربوي».

واستشهدت الشنطي (68 عاما) في قصف إسرائيلي على منزلها في مدينة غزة ليل الأربعاء، وهي ثالث عضو في المكتب السياسي لحماس يستشهد منذ بدء عملية طوفان الأقصى، وذلك بعد القياديين زكريا أبو معمر وجواد أبو شمالة.

الشنطي التحقت بجماعة الإخوان المسلمين أثناء دراستها في جامعة عين شمس في مصر عام 1977، وكانت من الجيل الأول عند تأسيس حماس عام 1987، وتولت رئاسة مجلس الشورى الخاص بالنساء في الحركة لدورتين متتاليتين.

وانتخبت عام 2006 عضوة في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، وفي عام 2013 تولت وزارة شؤون المرأة في الحكومة بقطاع غزة.

وكانت «الجزيرة نت» أجرت حوارا معها عندما أصبحت أول امرأة تنتخب لعضوية المكتب السياسي لحركة حماس في مارس/آذار 2021، حيث أكدت الشنطي أن «المرأة في حماس تتبوأ مكانة مرموقة تليق بها، وتمثل نسبة كبيرة من قوام التنظيم وقوته البشرية، ولدينا كقيادة نسائية مؤسساتنا التنظيمية والشورية الموازية للرجال».

وأوضحت آنذاك أنها تتولى في المكتب السياسي ملف الجامعات ودور القرآن الكريم، مضيفة «تمثل المرأة أولوية في نظري، وهناك قضايا كثيرة حملتها منذ أن توليت وزارة شؤون المرأة». قادت الشنطي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 مسيرة نسائية لكسر حصار فرضه جيش الاحتلال على مسجد في بيت حانون شمالي قطاع غزة كان يؤوي عشرات المقاومين أثناء عملية «غيوم الخريف» التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وبعد أيام قليلة قصفت قوات الاحتلال منزلها، لكنها لم تكن داخله، وأدت الغارة لاستشهاد زوجة أخيها.

استشهاد قائد الأمن الوطني

وأيضا، نعى المركز الإعلامي الحكومي في غزة، قائد الأمن الوطني الذي تقوده «حماس» جهاد محيسن (53 عاماً) الذي استشهد مع أفراد أسرته جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الشيخ رضون.

وقال المركز في بيان: «نزف قائداً حكومياً عمل في العديد من مواقع العمل بوزارة الداخلية، وكان مثالاً للإخلاص والتفاني في العمل وخدمة أبناء شعبنا».

وأضاف أنّ قصف منزل محيسن بشكل مباشر هو «جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال دون أدنى اعتبار لحياة المدنيين على مرأى وسمع العالم دون أن يحرك ساكناً».

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ إسرائيل تتعمد قصف واستهداف محيط المخابز أثناء تواجد واصطفاف عشرات المواطنين على أبوابها.

وحسب بيان للمكتب، فقد جرى توثيق استهداف أكثر من خمسة مخابز خلال عملها في مناطق مختلفة في شمال وجنوب قطاع غزة، إما بشكل مباشر أو محيطها، مثل مخابز: اليازجي في تل الهوا، وعجور في الغزالي، واليازجي – الأمن العام، وعجور في منطقة السدرة، والبنا في النصيرات.

في المقابل، أعلنت كتائب «عز الدين القسام» قصفها عددا من البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة «ردا على «المجازر الإسرائيلية بالقطاع».

وفي بيانات منفصلة قالت «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» إنها قصفت «مغتصبة (مستوطنة) نتيفوت ومدينة بئر السبع وقاعدة «رعيم» العسكرية وموقع إسناد صوفا برشقات صاروخية».

وأضافت أنها قصفت أيضاً «مدينتي أسدود وسديروت وحقل صهاريج «كاتسا» النفطي جنوبي مدينة عسقلان» التي تبعد عن حدود شمال غزة نحو 13 كلم».

ولفتت إلى أن «الرشقات الصاروخية رد على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة».