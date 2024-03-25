غزة: التنكيل بالمستشفيات يتواصل… والمقاومة تقصف أسدود وسديروت

غزة – «القدس العربي»: واصلت قوات جيش الاحتلال هجماتها البرية العنيفة على المناطق الغربية لمدينتي غزة وخان يونس، وأبقت على حصارها للمشافي في تلك المناطق، في وقت تواصلت فيه نداءات الاستغاثة لمواطنين محاصرين وبعضهم مصابون، من أجل التدخل لنجدتهم وإخراجهم من منطقة العمليات العسكرية، وذلك على وقع غارات دامية استهدفت عدة مناطق أخرى في القطاع.

واستمر الحصار المفروض على مجمع الشفاء غرب مدينة غزة، وعلى المناطق القريبة منه، فيما تواصل القصف العنيف لمخيم الشاطئ الذي يبعد نحو كيلومتر عن المشفى. وأبقت قوات الاحتلال على قواتها داخل مجمع الشفاء لليوم الثامن على التوالي، وذلك على وقع عمليات تفجير طالت عدة مبان داخل المشفى. كذلك جددت عمليات تدمير مربعات سكنية في محيط المجمع، كما تواصلت عمليات المداهمة للمنازل والمناطق القريبة من المشفى، حيث يجري إجبار سكانها بعد التنكيل بهم، على النزوح إلى مناطق وسط وجنوب القطاع. وأعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل أكثر من 500 مواطن فلسطيني، منذ أن بدأ العملية البرية ضد المجمع ومحيطه.

في غضون ذلك، استشهد مواطنان بعد استهداف الاحتلال تجمعا للأهالي في بيت حانون شمال غزة. كما استشهاد 6 مواطنين في قصف على مجموعة من المواطنين في جنوب مدينة غزة.

كما ارتفع عدد الشهداء في قصف استهدف منزلا لعائلة سلمان في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مدينة خان يونس تواصلت العملية البرية التي استهدفت من جديد منطقة غرب المدينة، وتحديدا مشفيي ناصر والأمل، حيث كانت قوات الاحتلال قد أجبرت المرضى والمصابين والنازحين في مشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر على المغادرة تحت القصف وكثافة النيران.

وحسب شهود عيان، فقد دخلت دبابات الاحتلال مجددا إلى المخيم الغربي وحي الامل، ووصلت أيضا حتى جامعة الأقصى غربا وهي منطقة قريبة من منطقة مواصي خان يونس، التي يتجمع فيها عدد كبير من النازحين. ميدانيا، أعلنت كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أنها قصفت مدينة «أسدود» المحتلة برشقة صاروخية، رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتكب الاحتلال مجازر جديد بحق الفلسطينيين.

فيما أكدت سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» أنّها قصفت «سديروت» برشقة صاروخية. كما أكدت أنّها قصفت بقذائف (الهاون عيار 60 ملم) تحشدات العدو في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.