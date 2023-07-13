غزة.. “الدفاع المدني” يحذر من مخاطر موجة الحر الحالية

غزة: حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، من تداعيات موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية ومن الممكن أن تتسبب باندلاع حرائق أو حوادث بسبب الحر.

ونشرت المديرية في بيان لها، إرشادات السلامة العامة للتعامل داخل المنزل وعند الخروج وفي المنشآت العامة كالمطاعم والمطابخ الشعبية لتجنب الحرائق والحوادث جراء ارتفاع درجة الحرارة.

وقالت فيما يتعلق بإرشادات الوقاية الشخصية: “يجب الحرص على ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، والحفاظ على ترطيب الجسم عبر تناول المياه والسوائل بكثرة مع عدم الخروج من المنزل في وقت الذروة”.

كما دعت المديرية، لضرورة “الصيانة المستمرة للأجهزة والأسلاك الكهربائية داخل المنزل وتجنب التحميل الزائد عليها، وعدم تخزين أنابيب غاز الطهي في الأماكن المرتفعة أو تحت أشعة الشمس”.

وشددت على “عدم حرق أي مخلفات خارج المنزل في أوقات هبوب الرياح، وعدم رمي أعقاب السجائر في الحشائش، وضرورة إبعاد الوصلات الكهربائية عن المواد القابلة للاشتعال”.

كما حذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين، من خطر “التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة في وقت الذروة”.

وقالت في تصريح مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني: “نحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة”.

والأربعاء، دعت وزارة الصحة الفلسطينية إلى عدم التعرض المستمر لأشعة الشمس، ما يشكل خطرا على صحة الإنسان خاصة الأطفال.

ونشرت الوزارة عدة إرشادات لتجنب الإصابة بـ”ضربة شمس”، خلال موجة الحر الحالية.

وبحسب الأرصاد الفلسطينية، فإنه “من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الخميس من 26 إلى 33 درجة مئوية، حيث يتوقع ارتفاع إضافي السبت المقبل”.

(الأناضول)