غزة: “الصحة العالمية” تحاول إخلاء مرضى بمستشفى ناصر

غزة: أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية تبذل جهودا متواصلة لإخلاء من تبقى من المرضى في مجمع ناصر الطبي الذي تحتله قوات الجيش الإسرائيلي منذ أيام.

وقالت الوزارة في بيان، إن “قوات الاحتلال الاسرائيلي لازالت تحول مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وتعرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر”.

وأضافت: “25 من الطواقم الطبية و136 من المرضى ما زالوا في مجمع ناصر الطبي بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا اكسجين وبلا قدرات علاجية للحالات الصعبة”.

وأشارت إلى أن جهود منظمة الصحة العالمية مستمرة لإخلاء من تبقى المرضى لمستشفيات اخرى لتلقي العلاج.

وذكرت الوزارة، أن “الاحتلال الاسرائيلي لازال يتعنت في ادخال المساعدات الطبية والانسانية لمجمع ناصر الطبي”.

والأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي أخرج مستشفى ناصر عن الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح أن الجيش اعتقل واعتدى على المرضى والطواقم الطبية في المشفى وتسبب في استشهاد 8 مرضى.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اعتقال القوات الإسرائيلية عددا كبيرا من إدارة وطواقم مجمع ناصر الطبي.

والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر، وهو الأكبر والأهم في جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

وإثر ذلك، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، من “تدمير” يتعرض له مستشفى ناصر على يد الجيش الإسرائيلي، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه “التصفية”، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء معظمهم أطفال ونساء” وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(الأناضول)