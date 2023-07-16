غزة.. العثور على تابوت من الرصاص يعود للعهد الروماني- (صور)

غزة: أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة، الأحد، العثور على تابوت ثان مصنوع من الرصاص خلال أعمال البحث والتنقيب داخل مقبرة اكتشفت عام 2022 شمالي القطاع، تعود للعهد الروماني.

وقال جمال أبو ريدة، مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة والآثار بغزة للأناضول “تم العثور على تابوت ثان خلال أعمال البحث والتنقيب في مقبرة تم اكتشافها شمال القطاع على بعد أمتار من ساحل غزة”.

وأضاف: “التابوت يعود لكبار الشخصيات ذات المناصب الرفيعة في العصر الروماني”.

وفي 14 فبراير/ شباط 2023، عثرت وزارة السياحة والآثار في غزة، على أول تابوت مصنوع من الرصاص خلال أعمال البحث والتنقيب داخل المقبرة.

وتابع أبو ريدة: “سيتم نقل التابوت لمقر وزارة السياحة والآثار لإجراء الدراسات والأبحاث بمساعد خبراء وعلماء آثار فرنسيين ودوليين”.

وحتى يوليو/ تموز الجاري، بلغ عدد القبور المكتشفة في المقبرة الرومانية حوالي 125، بحسب أبو ريدة.

ويعود تاريخ المقبرة الرومانية إلى القرن الأول وحتى الثالث الميلادي والتي خصصها الرومان لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة والأثار.

كما شيّدت القبور بالحجارة وبأشكال مختلفة كشفت عن أسرار الأنثروبولوجيا والمعتقدات الرومانية في طريقة الدفن والعلاقات التجارية التي امتازت بها فلسطين مع شمال إفريقيا في العصر الروماني.

وتعد غزة من مدن العالم القديمة، حيث خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.

(الأناضول)